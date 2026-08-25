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Pevačica Goga Sekulić odlučila je da nakratko pobegne od užurbanog gradskog života i poslovnih obaveza kako bi sinu pokazala mesto koje ima posebno značenje za njihovu porodicu. Poseta dedovini u Mojkovcu za nju je bila više od običnog putovanja – bila je to prilika da sa naslednikom podeli deo svog detinjstva i porodične tradicije.

Daleko od reflektora, nastupa i gradske gužve, Goga je sa sinom uživala u miru seoskog ambijenta. Boravak u prirodi mališanu je pružio priliku da iskusi bezbrižne dane, svež vazduh i slobodu koju život van grada može da ponudi. Istovremeno, pevačica se vratila uspomenama iz svog detinjstva i danima koje pamti po jednostavnosti i toplini.

Foto: Printscreen

Goga često ističe koliko joj porodica znači, a svojim postupcima pokazuje da želi da sinu usadi poštovanje prema korenima i porodičnom nasleđu. Na imanju koje čuva uspomene na njene pretke, njen naslednik uživao je u prirodi i zajedničkom vremenu sa majkom.

Ova poseta još jednom je pokazala koliko su važne male, porodične stvari – iskreni osmesi, zajedničke avanture i uspomene koje ostaju za ceo život.

Foto: Printscreen

Dete ima stan u Dubaiju

Goga je nedavno za medije otkrila i da je njen sin, iako ima svega pet godina, od oca dobio stan u Dubaiju za rođendan.

„Sada ću ekskluzivno da kažem, možda se tata njegov i naljuti. Dobio je stan u Dubaiju od tate. Tata mu stiže iz Ciriha na rođendan. Najbitnije mi je da oba roditelja budu tu. Deca treba da budu maksimalno ispoštovana i voljena. Da oba roditelja učestvuju u odrastanju deteta“, rekla je tada Goga.

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