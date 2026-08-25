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Starleta i rijaliti zvezda Ava Karabatić šokirala je javnost kada je na Instagramu podelila potresan odlomak iz svoje predstojeće knjige, gde je opisala nasilje koje je, kako tvrdi, doživela od strane verenika.

U odlomku je detaljno opisala jezivo fizičko i psihičko zlostavljanje koje je, prema njenim navodima, doživela od strane partnera.

Ona je istakla da je ovo iskustvo prevazišlo sve sa čim se do tada suočavala, naglašavajući da se situacija u stanu pretvorila u "komoru strave" i, kako ga je opisala, pokušaj ubistva.

1/7 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Odlomak iz njige prenosimo u celosti:

"Nakon još jednog u nizu ciklusa u kojima je sve naizgled bilo dobro, u kojima su lažni mir i opuštanje nadvladali oprez, ponovo je pukao. Ali ovo premlaćivanje nije moglo da se meri ni sa čim što sam do tada pretrpela. Ovde više nije reč o klasičnom porodičnom nasilju, ovde sam doslovno videla smrt svojim očima. Sva ona prethodna zlostavljanja sada su izgledala kao bleda senka onoga što je usledilo, jer je u tom trenutku iz njega prokuljala čista, nepatvorena mržnja. Mogla bih to da opišem samo jednim ispravnim nazivom, bio je to hladnokrvni pokušaj ubistva u kojem je računao s tim da se iz tog stana više neću živa izvući.

U tom stanu, koji se preko noći pretvorio u komoru strave, izgubio je svaku kontrolu nad sobom, a u njegovim očima gorelo je ludilo. Nasrnuo je na mene bez ikakve milosti, s namerom da me uništi. Vukao me je po podu za kosu, dok su mi se pramenovi kidali pod njegovim nemilosrdnim rukama, a glava udarala o hladne pločice uz tup i zastrašujući zvuk. Besomučno me je udarao pesnicama i nogama po leđima, po nogama, po celom licu, dok se soba vrtela u krug, vazduh nestajao iz mojih grudi, a svet se polako gasio u magli suza i krvi. Kada su udarci napokon na trenutak utihnuli jer se umorio, nije mi dozvolio ni da udahnem.

Uzeo mi je mobilni telefon iz ruku, zaključao ga i počeo hladnokrvno da se dopisuje umesto mene na WhatsAppu i svim društvenim mrežama, imitirajući moj stil pisanja, odgovarajući porodici i prijateljima kako niko na svetu ne bi posumnjao da se iza zatvorenih vrata događa zločin. Zatočio me je u tom stanu puna dva dana, potpuno odsečenu od sveta, zatvorenu sa čovekom koji se pred mojim očima pretvorio u monstruma.

I dok sam prolazila kroz taj neopisivi, gotovo bezizlazni horor, dok je svaka ćelija mog pretučenog tela vapila za spasom, u meni se dogodilo nešto gotovo natprirodno, trenutak u kojem se ljudski duh odupire i onda kada nema nikakve nade. Instinkt za preživljavanje preuzeo je potpunu kontrolu nad mojim strahom. Dok sam ležala sklupčana, krvava i bespomoćna na podu, u mojoj glavi, kao najvažnija mantra na svetu, neprestano se vrtela jedna te ista..."

Ova objava izazvala je lavinu komentara i veliku zabrinutost njenih pratilaca, koji su joj uputili reči podrške i osudili svaki vid nasilja.

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