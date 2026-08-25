Edita se oglasila

- Ja prolazim kroz najlepši period u životu i zato ga ne bih kvarila. Vidite da ja sve delim na mrežama. U jednom sam osetljivom i specifičnom životnom periodu. Svako od nas radi najbolje što može, ne treba nikome ništa zamerati. Svako radi u trenutku onako kako ume i zna. Ne nameravam o porodici da pričam loše. Jedini način da živiš mirno je da gledaš svoja posla, ja to radim. Nikome ne bih stala na žulj, tako ni svojoj sestri. Ja je volim najviše na svetu, ona je moja. To što smo različite, to je nešto drugo, ja na svoju porodicu nikad neću dati. Ona nema lošu dušu, ali smo svi različiti. Meni je žao što ona na taj način to radi. Želim joj sve najlepše na svetu. Nikome bolje ne mogu da želim nego njoj - rekla je Edita za Blic.