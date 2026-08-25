INDI ARADINOVIĆ OKRENULA PLOČU! Govorila da su majka i sestra mrtve za nju, a sada šokirala priznanjem...
Pevačica i rođena sestra Edite Aradinović, Indi Aradinović, tokom jučerašnjeg dana šokirala sve kada se oglasila objavom u kojoj je navela da "više nema ni majku ni sestru". Ona se sada oglasila na Instagramu i potpuno je promenila ploču.
Indi je istakla da majku i sestru voli najviše na svetu.
- Volim svoju majku u sestru najviše na svetu. Dešava se. Samo nisam ovaj put smela to objaviti javno. Loš momenat i trenutak. Hvala Bogu na svakom iskušenju - napisala je Indi na Instagramu.
Edita se oglasila
Edita Aradinović je istakla da svojoj sestri želi sve najbolje i da je voli najviše na svetu, kao i to da na svoju porodicu nikada neće "udariti":
- Ja prolazim kroz najlepši period u životu i zato ga ne bih kvarila. Vidite da ja sve delim na mrežama. U jednom sam osetljivom i specifičnom životnom periodu. Svako od nas radi najbolje što može, ne treba nikome ništa zamerati. Svako radi u trenutku onako kako ume i zna. Ne nameravam o porodici da pričam loše. Jedini način da živiš mirno je da gledaš svoja posla, ja to radim. Nikome ne bih stala na žulj, tako ni svojoj sestri. Ja je volim najviše na svetu, ona je moja. To što smo različite, to je nešto drugo, ja na svoju porodicu nikad neću dati. Ona nema lošu dušu, ali smo svi različiti. Meni je žao što ona na taj način to radi. Želim joj sve najlepše na svetu. Nikome bolje ne mogu da želim nego njoj - rekla je Edita za Blic.
"Preminule su mi majka i sestra"
Naime, Indi Aradinović je na Instagramu podelila šokantnu objavu.
- Juče su mi preminule majka i sestra. U jednom danu dva života su se ugasila za mene. Nisam u žalosti. Samo da se zna. 23.08.2026. Od danas nemam ni majku, ni sestru - stoju u morbidnoj objavi koju je pevačica objavila na Instagramu.