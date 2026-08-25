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Pevačica Jelena Karleuša obeležila je 48. rođendan u velikom stilu, a među brojnim skupocenim poklonima pažnju je privukla prestižna torba brenda "Hermes", vredna čak 20.000 evra.

Karleuša je rođendan proslavila daleko od očiju javnosti, u luksuznom prestoničkom restoranu, u krugu najbližih prijatelja i porodice.

Ipak, i pored toga što je slavlje bilo intimnog karaktera, prisustvo njenog bivšeg supruga Duška Tošića izazvalo je ogromno interesovanje i podgrejalo brojne spekulacije o njihovom odnosu.

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Foto: Printscreen

Na adresu njene raskošne vile na Dedinju, 17. avgusta pristizali su brojni buketi cveća i ekskluzivni pokloni, ali se jedan izdvojio kao apsolutni favorit. Pop diva je svoju već impresivnu kolekciju upotpunila još jednim modelom čuvene "birkin" torbe - ovog puta u upečatljivoj koralno crvenoj boji. Reč je o modelu veličine 35, čija cena dostiže vrtoglavih 20.000 evra.

Svi nagađaju da je reč o Tošiću

Iako javnost još uvek ne zna ko stoji iza ovog luksuznog poklona, pojedini nagađaju da je upravo Tošić odlučio da obraduje pevačicu na poseban način, što je dodatno raspirilo glasine o njihovom odnosu.

Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Poznato je da je Jelena veliki ljubitelj mode, a njena kolekcija torbi sa potpisom čuvene francuske modne kuće "Hermes" važi za jednu od zavidnijih na domaćoj javnoj sceni. U njenom garderoberu već se nalaze retki i kolekcionarski primerci - od elegantnih modela u beloj boji, preko klasičnih bež varijanti, pa sve do popularnog "keli" modela, koji je sinonim za bezvremenski luksuz.

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Čuveni Tika Špic okružen fanovima u Nišu Izvor: MONDO