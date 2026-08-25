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Bivša rijaliti učesnica Marija Ana Smiljanić, koja je ostala samohrana majka, podelila je na društvenim mrežama dirljiv trenutak na kom pozira sa svojim sinom na letovanju. Majka i sin uživali su pored bazena u vrelim letnjim danima.

Ona je tom prilikom otkrila da je ušla u fazu života kada su joj drveće i tišina draži od ljudi, naglasivši da je njen maleni naslednik jedini izuzetak od tog pravila.

- Zvanično sam ušla u fazu života kada su mi drveće i tišina draži od ljudi (jedini izuzetak je ovo malo čudo sa slika). Jedno od lepših mesta na kojima sam bila, zelenilo, mir i niko mi ne priča nad glavom. Milina - napisala je Marija Ana Smiljanić.

Foto: Printscreen

"Sad je našao neku babu od 50 godina"

Podsetimo, Marija Ana je nedavno u intervjuu za domaće medije otkrila detalje drame kroz koju prolazila zbog nevenčanog supruga sa kojim je ima sina, a kako je Marija Ana tada tvrdila, otac njenog deteta ju je pokrao i iskorišćavao iz materijalnih razloga.

- Čovek me je pokrao, dužan je i meni i mojim prijateljima. Juri ga pola grada zbog dugova. Saznala sam da nekom čoveku duguje 60.000 evra. Sad je našao neku babu od 50 godina. živi kod nje, troši njene pare i vozi njen auto. Sa njom je samo zbog para jer nema prebijane banke. Koristio je kokain i to ga je potpuno uništilo. Pucaju ga kompleksi jer sam jača od njega u svakom smislu. Kad je video da ne može da se nosi sa mnom, on je počeo da pravi probleme i vratio se svom starom životu... Svi mu se smeju, ja sam ostala samohrana majka, sama brinem o našem detetu, a on na sve to pokušava da mi se umeša i u posao preteći gazdama lokala da ja ne bih nastupala i zarađivala - otkrila je tada bivša zadrugarka.

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