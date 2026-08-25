MARIJA ANA SMILJANIĆ POKAZALA KAKO UŽIVA SA SVOJIM SINOM! Imala velikih problema sa bivšim, a sada joj cvetaju ruže
Bivša rijaliti učesnica Marija Ana Smiljanić, koja je ostala samohrana majka, podelila je na društvenim mrežama dirljiv trenutak na kom pozira sa svojim sinom na letovanju. Majka i sin uživali su pored bazena u vrelim letnjim danima.
Ona je tom prilikom otkrila da je ušla u fazu života kada su joj drveće i tišina draži od ljudi, naglasivši da je njen maleni naslednik jedini izuzetak od tog pravila.
- Zvanično sam ušla u fazu života kada su mi drveće i tišina draži od ljudi (jedini izuzetak je ovo malo čudo sa slika). Jedno od lepših mesta na kojima sam bila, zelenilo, mir i niko mi ne priča nad glavom. Milina - napisala je Marija Ana Smiljanić.
"Sad je našao neku babu od 50 godina"
Podsetimo, Marija Ana je nedavno u intervjuu za domaće medije otkrila detalje drame kroz koju prolazila zbog nevenčanog supruga sa kojim je ima sina, a kako je Marija Ana tada tvrdila, otac njenog deteta ju je pokrao i iskorišćavao iz materijalnih razloga.
- Čovek me je pokrao, dužan je i meni i mojim prijateljima. Juri ga pola grada zbog dugova. Saznala sam da nekom čoveku duguje 60.000 evra. Sad je našao neku babu od 50 godina. živi kod nje, troši njene pare i vozi njen auto. Sa njom je samo zbog para jer nema prebijane banke. Koristio je kokain i to ga je potpuno uništilo. Pucaju ga kompleksi jer sam jača od njega u svakom smislu. Kad je video da ne može da se nosi sa mnom, on je počeo da pravi probleme i vratio se svom starom životu... Svi mu se smeju, ja sam ostala samohrana majka, sama brinem o našem detetu, a on na sve to pokušava da mi se umeša i u posao preteći gazdama lokala da ja ne bih nastupala i zarađivala - otkrila je tada bivša zadrugarka.
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