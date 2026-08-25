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Kroz desetak dana počinje deseta sezona rijalitija "Elita", a mi se prisećamo jednog od najvećih skandala prošle sezone.

Učesnici rijalitija Elita 9, Mina Vrbaški i Viktor Gagić, nakon žestoke svađe i međusobnih uvreda odlučili su da stave tačku na sukob i pomire se pred očima cimera.

Do pomirenja je došlo ubrzo nakon rasprave, a deo ukućana prisustvovao je trenutku kada je između njih došlo do veoma prisnog i neuobičajenog ponašanja u kupatilu.

Mina je u jednom trenutku čučnula, nakon čega su pojedini učesnici posumnjali da je oralno zadovoljila Viktora.

Foto: Printscreen

Cimer zanemeli

Sara Stojanović i Murat, koji su se u tom trenutku nalazili ispred kabine, razgovarali su sa njima, ali su u jednom momentu ostali zatečeni onim što se, prema navodima, dešavalo unutra.

Sara je tada vidno uznemirena skrenula pogled, a potom je sa svojim partnerom, zbog neprijatnosti koju je osetila, napustila toalet.

Nedugo zatim, Mina se vratila nasmejana i bez komentara na reakcije cimera, dok je čitava situacija dodatno podigla tenzije među učesnicima rijalitija.

1/4 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Pink, Damir Dervišagić, Ana Paunković

Svakako, ova situacija ostala je upamćena kao jedna od najskandaloznijih. Takođe, ona je u jednom momentu pokušala da pobegne sa imanja.

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