ORALNO ZADOVOLJAVANJE PRED KAMERAMA I OSTALIM CIMERIMA! Ovo je jedan od najvećih skandala Elite 9
Kroz desetak dana počinje deseta sezona rijalitija "Elita", a mi se prisećamo jednog od najvećih skandala prošle sezone.
Učesnici rijalitija Elita 9, Mina Vrbaški i Viktor Gagić, nakon žestoke svađe i međusobnih uvreda odlučili su da stave tačku na sukob i pomire se pred očima cimera.
Do pomirenja je došlo ubrzo nakon rasprave, a deo ukućana prisustvovao je trenutku kada je između njih došlo do veoma prisnog i neuobičajenog ponašanja u kupatilu.
Mina je u jednom trenutku čučnula, nakon čega su pojedini učesnici posumnjali da je oralno zadovoljila Viktora.
Cimer zanemeli
Sara Stojanović i Murat, koji su se u tom trenutku nalazili ispred kabine, razgovarali su sa njima, ali su u jednom momentu ostali zatečeni onim što se, prema navodima, dešavalo unutra.
Sara je tada vidno uznemirena skrenula pogled, a potom je sa svojim partnerom, zbog neprijatnosti koju je osetila, napustila toalet.
Nedugo zatim, Mina se vratila nasmejana i bez komentara na reakcije cimera, dok je čitava situacija dodatno podigla tenzije među učesnicima rijalitija.
Svakako, ova situacija ostala je upamćena kao jedna od najskandaloznijih. Takođe, ona je u jednom momentu pokušala da pobegne sa imanja.
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