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Lepa voditeljka Marija Egelja podelila je na društvenim mrežama vrelo, letnje izdanje. Ona je odabrala dekoltiranu, tamnu haljinu za kraj avgusta, koja je podrazumevala gola leđa, pa se fotografisala ispred ogledala.

Marija izgleda odlično, a odmah su usledili silni komplimenti od njenih pratilaca na Instagramu.

Foto: Printscreen

Fotkala se zavodljivo, dok je imala i potpetice, koje su upotpunile stajling.

Kosu je pustila da joj pada preko grudi, a u prvom planu je bio preplanuo ten voditeljke.

Ona je pre nekoliko meseci otkrila da se hrani kao svaka druga prosečna Srpkinja. Na njenoj trpezi često se nađu slanina, sir i luk, ali zahvaljujući dobroj genetici i metabolizmu ona i dalje ima devojačku liniju.

"Bitno je da imate supruga uz sebe kao pomoć"

1/4 Vidi galeriju Marija Egelja uživa na moru tokom toplih letnjih dana Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Marija je nedavno govorila o odnosu sa suprugom, Aleksandrom Dabićem, bivšim sportistom i biznismenom.

- Najbitnija je organizacija i da imate supruga uz sebe kao podršku i pomoć. Tako da uz dobru organizaciju i dobru decu, svi slušaju i sve je lakše. Ja sam dobro, hvala Bogu, kao i prvi put posle tog prvog porođaja brzo mi je prošao taj proces oporavka. Za sada smo u dobrom ritmu i nadam se da će tako i ostati - otkrila je voditeljka.

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