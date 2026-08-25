VRELO TELO! Aleksandra Mladenović pokazala koliko je zgodna
Poznata pevačica Aleksandra Mladenović opet je podigla prašinu na društvenim mrežama objavom fotografije sa letovanja koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Aleksandra je ovog puta pozirala u crnom, izuzetno provokativnom dvodelnom kupaćem kostimu sa tankim tračicama koji je savršeno istakao njen bujni dekolte i figuru.
Aleksandra je odmah pokrenula lavinu komentara letnjim izdanjem.
U opisu je najavila da se raduje povratku poslu, te je jasno da je na putovanju napunila baterije.
Iza nje na fotki vidimo prelepo more, a u komentarima su joj uputili niz komplimenata na račun izgleda.
"Mlada sam žena, malo je meni od četiri do pola sedam"
Aleksandra se nekoliko puta opekla kada je javno pričala o ljubavi, te je nedavno odmah i bez razmišljanja kratko odgovorila na pitanje o partneru.
- Ne bih o tome, vruće je jako - brzo je odgovorila Aleksandra, ali je zbog pitanja da li vreme od četiri do pola sedam provodi kao njena koleginica Dara Babumara, počela glasno da se smeje:
- Bolje da ne znate, ja sam ranoranilac i mnogo rano ležem da spavam, ali sam mlada i u cvetu mladosti, pa je to mnogo malo za mene. Mlada sam žena čoveče, šta da pričam? Šalim se, slobodna sam i ne bih da pričam od četiri do pola sedam, ali ja legnem rano i ustanem u četiri i budna sam do pola sedam, pa se vraćam da spavam. Tako da, sve se stigne.
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