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Poznata pevačica Aleksandra Mladenović opet je podigla prašinu na društvenim mrežama objavom fotografije sa letovanja koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Aleksandra je ovog puta pozirala u crnom, izuzetno provokativnom dvodelnom kupaćem kostimu sa tankim tračicama koji je savršeno istakao njen bujni dekolte i figuru.

Aleksandra je odmah pokrenula lavinu komentara letnjim izdanjem.

U opisu je najavila da se raduje povratku poslu, te je jasno da je na putovanju napunila baterije.

Iza nje na fotki vidimo prelepo more, a u komentarima su joj uputili niz komplimenata na račun izgleda.

Foto: Printscreen

"Mlada sam žena, malo je meni od četiri do pola sedam"

Aleksandra se nekoliko puta opekla kada je javno pričala o ljubavi, te je nedavno odmah i bez razmišljanja kratko odgovorila na pitanje o partneru.

- Ne bih o tome, vruće je jako - brzo je odgovorila Aleksandra, ali je zbog pitanja da li vreme od četiri do pola sedam provodi kao njena koleginica Dara Babumara, počela glasno da se smeje:

- Bolje da ne znate, ja sam ranoranilac i mnogo rano ležem da spavam, ali sam mlada i u cvetu mladosti, pa je to mnogo malo za mene. Mlada sam žena čoveče, šta da pričam? Šalim se, slobodna sam i ne bih da pričam od četiri do pola sedam, ali ja legnem rano i ustanem u četiri i budna sam do pola sedam, pa se vraćam da spavam. Tako da, sve se stigne.

1/6 Vidi galeriju U emisiji "Amidži šou" gostovala je folk pevačica Aleksandra Mladenović, koja je nevoljno govorila o svom privatnom životu. Foto: Pink

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