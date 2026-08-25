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Iza legendarne karijere Sinana Sakića krije se privatni život ispunjen neverovatnim preokretima, porodičnim tajnama i potragom za duhovnim mirom. Njegova dva braka, četvoro dece i neobičan životni put i danas intrigiraju javnost, a svedočenja njegovih bivših partnerki osvetljavaju manje poznate detalje ove turbulentne priče.

Sinan Sakić se prvi put oženio sa samo 18 godina, odmah po završetku vojnog roka. Sa svojom prvom suprugom Velidom dobio je dvojicu sinova, Rašida i Medu. Međutim, brak koji je trajao samo četiri godine bio je obeležen stalnim tenzijama zbog razlika u materijalnom statusu.

Pevač je svojevremeno iskreno govorio o greškama iz tog perioda:

1/6 Vidi galeriju Sinan Sakić Foto: Printscreen YouTube, Antonio Ahel/ATAImages, Dragan Udovičić

"Taj brak je trajao četiri godine. Tu sam ja pogrešio, oženio sam devojku iz bogate kuće, a ja sam bio siromašan i radio sam u kafani kao crnac da bi doneo u kuću novac. Njena dva brata su me obožavala, ali njena majka nije mogla da me smisli. Imali su električnu kovačnicu, radili su za mnoge kompanije i stvarno su dobro zarađivali, a ja nisam imao ništa. Mi smo živeli kao podstanari, nije dolazilo u obzir da se udam. Kad god bi se nešto desli, bilo bi: 'Doviđenja', i ja sam jednom presekao".

Dve trudnoće u isto vreme

Iako je razvod bio buran, Velida je o detaljima njihovog rastanka odlučila da progovori tek nakon pevačeve smrti. Ona je tvrdila da je glavni krivac za krah braka bila Sabina, sa kojom se Sinan viđao dve godine dok je još bio u braku sa Velidom. Najšokantniji detalj njihove veze bio je taj što su obe žene bile trudne u isto vreme.

Velida je o tom bolnom periodu izjavila:

"Sinan i ja smo se rastali zbog nje, Sabine. On se viđao sa njom dve godine dok smo bili u braku, nas dve smo bile trudne u isto vreme, ja sam nosila Medu, a ona Đulkicu. To je bila javna tajna u Loznici. On je pomalo pevao i svirao bubnjeve dok smo bili u braku, snimio je tri singlice, a tek kasnije je počeo ozbiljnije da snima".

Nakon razlaza, Velida se sa novorođenim sinom Medom vratila u Bosnu, dok je stariji Rašid, uprkos sudskoj odluci, ostao sa ocem i babom i dedom po ocu koji su ga neizmerno voleli.

Optužbe o odbacivanju dece i porodična podela

Porodični odnosi ostali su zategnuti decenijama. Velida je otvoreno optužila Sabinu da je pravila razliku među decom i odbacivala sinove iz Sinanovog prvog braka:

"Rašid jeste Sinanovo prvo dete, njega je mnogo voleo. Želim da se zna da je Sabina bila ta koja je moju decu odbacivala, samo je svoju decu gledala. To traje 37 godina, otkad sam se ja razvela od Sinana. Rašid je imao tri godine kada smo se rastali, a Medo je imao deset meseci. Sudski su obojica pripala meni, ali je Sinanov otac mnogo voleo Rašida, tražio je da dete ostane s njima i ja sam na kraju popustila".

Od incidenta na ulici do anđeoske veze

1/14 Vidi galeriju Sabina Sakić Foto: Kurir/T.I., Damir Dervišagić, Printskrin Facebook

Sa druge strane, Sinan je o svojoj ljubavi sa Sabinom, sa kojom je proveo skoro 35 godina u braku i dobio Đulkicu i Alena, uvek govorio sa puno nežnosti, opisujući njihov neobičan i dramatičan početak.

O njihovom prvom susretu i burnom udvaranju Sinan je ispričao:

"Ona je bila kao anđeo. Tada nisam bio popularan, pevao sam u kafani. Jedno veče je došla, i odmah sam je primetio. Ona nije volela nešto narodnjake, više je slušala Bijelo Dugme, Čolu. Odmah sam prišao da se upoznamo".

Početak njihove veze obeležio je i jedan neobičan incident na ulici:

"Potom sam sreo na ulici, bila je sva skockana, u nekom krem mantilu. Ja sam bio u kolima, svirao sam joj i svirao, ona nije htela da se pomeri. I dodam po gasu i svu je isprskam. Videla me je u jednom lokalnom kafiću, gde smo obično sedeli, i počela da viče na mene zbog toga što sam joj uradio. Kada su joj ljudi skrenuli pažnju da sam Sinan Sakić, rekla je da ni ne zna ko je to i da je baš briga. Rekao sam joj da sam je namerno poprskao, jer je bila puna sebe i nije htela da se skloni, i da ću joj platiti hemijsko čišćenje za mantil. Nastavila je da besni, a ja sam joj ponudio da se pomirimo i pozvao sam je da dođe u kafanu na moj nastup. Tako se ona zaljubila u mene i ja u nju".

Njihova veza je pre braka prošla kroz dug period platonske ljubavi:

"Dve godine smo se zabavljali, spavali u istom krevetu, a nismo imali intimne odnose. Nisam više mogao da izdržim, ni da čekam. U šali sam joj govorio da propuštam mnogo devojaka dok nju čekam. Voleo sam je i volim je puno, kao i ona mene. Venčali smo se 1981. godine i eto, skoro 35 godina smo u braku".