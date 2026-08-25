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. Potraga je trajala oko pola sata, koje je za Anđelu, kako je opisala, delovalo kao čitava večnost. Na sreću, mališan je pronađen pre nego što je stigla policija.

Nakon svega, voditeljka se oglasila na društvenim mrežama i podelila potresno iskustvo, ali i priču o ljudskosti koja joj je u najtežim trenucima vratila veru u ljude.

Opisala je kako su se, čim su primetili očajnu majku, potpuni stranci uključili u potragu za njenim detetom. Nisu oklevali, već su se organizovali i krenuli da pretražuju okolinu, ponašajući se kao da traže sopstveno dete.

1/5 Vidi galeriju Poznata voditeljka Anđela Đurašković proživela je dramu u Beogradu kada joj je pred očima nestao dvogodišnji sin Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube, Printscreen/Instagram

- Večeras mi je, pred oluju koja se spremala u Beogradu, nestao moj dvogodišnji sin, i to pred očima... Kako, ne znam... Pola sata je trajalo kao večnost. Moj očaj je bio neopisiv. A onda su se oko mene okupili potpuni stranci – ljudi koji su videli uplašenu majku i jednostavno krenuli da traže moje dete. Dva mlađa momka su mi rekla: „Gospođo, nemojte da plačete. Mi ćemo sada svi da se rasporedimo i da vam vratimo dete.” I vratili su mi ga. Neposredno pre nego što je došla i policija. Nisu prošli pored žene koja plače. Svi su zastali. Svi su tražili tuđe dete kao da je njihovo. Situacija u kojoj ti se za pola sata ceo svet sruši, a onda ti ga nepoznati ljudi vrate- napisala je Anđela.

Nedavno se razvela

Podsetimo, nedavno su domaći mediji pisali o razvodu poznate voditeljke. Kako su naveli, odnosi među supružnicima već duže vreme nisu bili dobri, a nedavno je došlo do ozbiljnije svađe nakon koje je Luka napustio zajednički dom.

- Anđeli su na prvom mestu mir i spokoj njene dece. Učiniće sve da oni kroz ovaj period prođu što bezbolnije i upravo zato želi da se sa dugogodišnjim partnerom rastane bez konflikata i javnih prepirki - rekao je izvor za medije.

Inače, Anđela je Luku zavolela kada je imala 22 godine, a o tome kako su se upoznali govorila je jednom prilikom.

1/6 Vidi galeriju Voditeljka jutarnjeg programa televizije „Prva“, Anđela Đurašković, razvodi se posle četiri godine braka, Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/Instagram

- Luka i ja upoznali smo se preko zajedničke drugarice Kristine, koja nam je buduća kuma. Spontano smo počeli da se viđamo svakog dana. S obzirom na to da se neprekidno šali, na prvi pogled odaje utisak neozbiljne osobe, i baš zbog te "neozbiljnosti" nisam mogla da nas zamislim ovde gde smo danas - ispričala je svojevremeno voditeljka i dodala:

- Pustila sam da se stvari same razvijaju, pa šta bude. Zajedno smo odrastali i gradili svoje ličnosti, međusobno se dopunjavali, a ja sam u jednom trenutku shvatila da ne mogu da zamislim svakodnevicu bez njega. Danas znam da nisam mogla bolje da prođem, moj neozbiljni dečko pokazao se kao čovek koji na pravi način brine i čuva svoju porodicu.