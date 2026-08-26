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Pevačica Milena Vučić ima četvoro dece i posvetila se porodičnom životu, pa u poslednje vreme nemamo često priliku da je vidimo u javnosti. Ona je sad iznenadila sve objavom sa fotkama, a naročito onim što je napisala ispod istih.

"Navikavamo se"

"Ne vidim više svrhu deljenja ovih slika. Ali kao, 'ajde. Sve radimo iz navike. I pomalo se 'divimo' sami sebi na trenutnom izgledu. Mislim da ću ukinuti selfije sama sebi. Realno su bespotrebni. Dosta za ovo leto", napisala je Milena u opisu.

1/4 Vidi galeriju Milena Vučić Foto: Pritnscreen/Instagram

Na fotkama vidimo njen dekolte u kupaćem u prvom planu, a dobila je mnogo komplimenata od pratilaca na Instagramu.

Pozirala je sa šeširom i naočarama za sunce na jahti, a iza nje je bila prelepa voda.

Podsetimo, Milena je jednom prilikom govorila o trudnoći i prvoj reakciji kada je saznala da nosi bliznakinje.