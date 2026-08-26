"NE VIDIM SVRHU U DELJENJU OVAKVIH SLIKA" Pevačica rodila četvoro dece i posvetila se porodici, sad se slikala na jahti i izbacila dekolte (FOTO)
Pevačica Milena Vučić ima četvoro dece i posvetila se porodičnom životu, pa u poslednje vreme nemamo često priliku da je vidimo u javnosti. Ona je sad iznenadila sve objavom sa fotkama, a naročito onim što je napisala ispod istih.
"Navikavamo se"
"Ne vidim više svrhu deljenja ovih slika. Ali kao, 'ajde. Sve radimo iz navike. I pomalo se 'divimo' sami sebi na trenutnom izgledu. Mislim da ću ukinuti selfije sama sebi. Realno su bespotrebni. Dosta za ovo leto", napisala je Milena u opisu.
Na fotkama vidimo njen dekolte u kupaćem u prvom planu, a dobila je mnogo komplimenata od pratilaca na Instagramu.
Pozirala je sa šeširom i naočarama za sunce na jahti, a iza nje je bila prelepa voda.
Podsetimo, Milena je jednom prilikom govorila o trudnoći i prvoj reakciji kada je saznala da nosi bliznakinje.
- Ja sam reagovala vrlo burno kada sam saznala. Prvo sam se histerično smejala, a onda sam se pitala - kako je to moguće? Naravno da smo suprug Nikola i ja želeli treće dete, da time zaokružimo jedan ciklus. A onda mi doktor kaže: "Ovde kucaju dva srca", a ja ga pitam: "Doktore, je l’ to moj stomak?". Nisam znala šta me je snašlo. A on samo kaže: "Neka je sa srećom" - izjavila je Milena za Blic i dodala da su deca dugo želela pojačanje.