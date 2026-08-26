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Elma Sinanović govorila je o svom detinjstvu i prvim koracima na estradi.

Pevačica se podsetila i odrastanja i priznala kada je postala svesna svog pevačkog talenta.

"Bila sam jedna nomalna osoba"

- Išla sam u školu, bila sam dobar đak. Ja sam jedna normalna osoba i devojka koja se bavila sobom, školovanjem. Nisam bila problematična. Talenat za pevanje je otkrila kao jako mala, tačnije moja sestra. Nas petoro je odraslo zajedno i muzika se stalno potencirala, svašta smo slušali. Pratili smo taj Treći kanal, nije bilo mnobo izbora. Volela sam i stranu muziku, a moja sestra je stalno cepala Južni vetar. Majka je bila dosta stroga - govorila je Elma za TV Adria i dodala:

1/6 Vidi galeriju Elma Sinanović Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Printscreen Amidži šou

"Muzika mi je bila kao hobi"

- Mama kd ode, mi sređujemo kuću, sestra odvrne taj Južni vetar, pušta se Šemsa, Sinan Sakić, sve se ori... Jedna igra sa krpom, druga skače, ja sam tad pevala i tako su me čule. U to vreme je bila popularna i Brena pa sam i to pevala. Kasnije u školi, malo po malo, priredbe, dešavanja... Krenulo je tako. Koliko god da sam pevala nisam planirala da se bavim muzikom, to mi je bio kao neki hobi. Mislila sam da ću biti profesorka engleskog.

Elma o suprugu

Pevačica je nedavno govorila o pokojopm suprugu.

- Supruga sam upoznala vrlo mlada, odmah smo znali da je to. Bio je stvarno interesantan čovek. Prijavili su me za jedno takmičenje gde sam pobedila. Brat me je nagovarao, kao dobre su nagrade i dobra je prilika. Kada sam gostovala kao pobednik u Novom Pazaru, videla sam ga. On gleda mene, ja gledam njega. Imala sam samo 19 godina. Prišao je i rekao: "Ti treba da pevaš, a pre toga treba da se udaš za mene". Ja sam se šokirala još sam rekla da se skloni od mene, mislila sam da je pijan - rekla je Elma kroz smeh za TV Adria i dodala:

1/5 Vidi galeriju Elma Sinanović Foto: Kurir

- On nije mogao da se ne voli. Bio je dobar jako, duhovit, naravno i jako zgodan.Moja ćerka mnogo podseća na njega. Pored njega se čovek samo smeje. Ta njegova ljubav prema meni, to je bilo nešto neverovatno. Voleli smo se jako, trajali smo. Kad se posvađamo, to je bilo kao da smo najveći neprijatelji. Ne postoji savršeni brak, to ljudi izmišljaju, naravno da postoji svađa, ali ljubav je ključ.