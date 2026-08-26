KRISTIJAN ŠOKIRAO PRIZNANJEM: Čak 41 put završio u "Lazi Lazarević“, a onda otkrio šta mu je majka govorila!
Kristijan Golubović ponovo je privukao pažnju javnosti izjavom u kojoj je govorio o burnim situacijama iz svoje prošlosti, a tom prilikom izneo je i podatak koji je mnoge iznenadio.
Kako je javno ispričao, čak 41 put bio je zaveden u Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, a potom je u svom prepoznatljivom stilu opisao kako su izgledale pojedine situacije u kojima je intervenisala policija.
"41 put sam bio zaveden u Lazi Lazarević. Znači, hapsi te milicija i vodi te u ludnicu zbog uznemiravanja javnog reda i mira. Zamisli to krivično delo“, ispričao je Golubović.
Kristijan se potom prisetio i reakcije svoje majke, koju je prepričao na šaljiv način.
"I mama kaže: ‘Sine, zar si opet opštio nasred grada Beograda?’“, naveo je Golubović, izazvavši reakcije prisutnih.
Ovo priznanje samo je još jedna u nizu njegovih priča o turbulentnoj prošlosti, o kojoj je tokom godina bez zadrške govorio u javnosti. Golubović je i ovoga puta detalje iz svog života izneo otvoreno, pretvarajući čak i ozbiljne situacije u anegdote koje prepričava na sebi svojstven način.
Objavljen snimak nasilja
Podsetimo, Kristijana Golubovića je supruga prijavila za nasilje u porodici i mučenje psa, koji je, kako tvrdi, kasnije preminuo.
Pored toga, Kristin je na društvenim mrežama objavila video snimak nasilja nad psom, koji je izazvao negativne reakcije u javnosti.