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Kristijan Golubović ponovo je privukao pažnju javnosti izjavom u kojoj je govorio o burnim situacijama iz svoje prošlosti, a tom prilikom izneo je i podatak koji je mnoge iznenadio.

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Foto: Ilija Ilić

Kako je javno ispričao, čak 41 put bio je zaveden u Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, a potom je u svom prepoznatljivom stilu opisao kako su izgledale pojedine situacije u kojima je intervenisala policija.

"41 put sam bio zaveden u Lazi Lazarević. Znači, hapsi te milicija i vodi te u ludnicu zbog uznemiravanja javnog reda i mira. Zamisli to krivično delo“, ispričao je Golubović.

Kristijan se potom prisetio i reakcije svoje majke, koju je prepričao na šaljiv način.

"I mama kaže: ‘Sine, zar si opet opštio nasred grada Beograda?’“, naveo je Golubović, izazvavši reakcije prisutnih.

Ovo priznanje samo je još jedna u nizu njegovih priča o turbulentnoj prošlosti, o kojoj je tokom godina bez zadrške govorio u javnosti. Golubović je i ovoga puta detalje iz svog života izneo otvoreno, pretvarajući čak i ozbiljne situacije u anegdote koje prepričava na sebi svojstven način.

Kristijan Golubović Foto: Pritnscreen/Instagram, Damir Dervišagić

 Objavljen snimak nasilja

Podsetimo, Kristijana Golubovića je supruga prijavila za nasilje u porodici i mučenje psa, koji je, kako tvrdi, kasnije preminuo.

Pored toga, Kristin je na društvenim mrežama objavila video snimak nasilja nad psom, koji je izazvao negativne reakcije u javnosti.

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Kristijan Golubović pravi nered po stanu Izvor: Instagram/kristina_spalevic