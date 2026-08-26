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Pevačica Marija Mikić se nakon razvoda od Jovana Pantića, sa kojim ima dvoje dece, ponovo prepustila ljubavnim talasima i pronašla potpunu harmoniju i mir u novoj emotivnoj vezi. Ona otvoreno priznaje da se u ljubav nije razočarala i ističe da se sve u njenom životu odigralo spontano i u pravom trenutku.

Marija Mikić ističe da je u potpunosti mirna i srećna, kao i da u životu ništa ne želi da forsira niti da za bilo čim grčevito čezne.

- Nisam se razočarala u ljubav, naravno. Onaj gore ima svoje planove za sve nas. Sve se desilo potpuno spontano, onako kako je trebalo. Ja sam i po tom pitanju mirna, srećna, ništa ne forsiram i ni za čim ne čeznem grčevito. Sve je tačno na svom mestu. Šta god nam Bog donese u budućnosti, ja se nadam da će biti najlepše. Zaista se osećam sjajno - iskrena je pevačica.

Iako ne krije da bi u budućnosti ponovo rekla sudbonosno "da", pevačica naglašava da joj formalni brak više nema istu težinu kao nekada i da joj papir nije nikakvo merilo ljubavi.

1/5 Vidi galeriju Marija Mikić o odnosu sa koleginicama Foto: Printscreen, Kurir Televizija

- Bih, naravno, ali mi to više nije presudno. Zaista mi je najbitnije da imam partnera koji me istinski čuje, razume, koji me podržava i koji je pravi muškarac uz mene. Da li postoji papir ili ne, to mi je potpuno nebitno. Iz ovog ugla mogu sa sigurnošću da kažem da papir nije nikakav dokaz ljubavi - jasna je Marija.

Ne krije dečka

Njen novi izabranik je advokat Stefan J, čiji je otac takođe naš poznati advokat. Kako su pisali domaći mediji, Marija i Stefan se poznaju već preko 20 godina i dele zajednički krug prijatelja. Pevačica ističe da svog partnera uopšte ne skriva od očiju javnosti, iako on ne želi medijsku pažnju.

- Pa ja ga uopšte ne krijem! Mi najnormalnije živimo u Beogradu, izlazimo zajedno, idemo svuda. Ne krijem ga, samo se on prosto ne pojavljuje sa mnom u medijima jer nema potrebe za tim. Ja imam svoj posao, on ima svoj, i nema razloga da se eksponira. Ne krijemo se uopšte - objašnjava ona.

Ipak, pevačica i advokat još uvek nisu otpočeli zajednički život pod istim krovom. Glavni razlog za to su njeni naslednici, kojima je potreban period prilagođavanja na novu situaciju.

1/8 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Printskrin/Instagram

- Ne, ne živimo zajedno. Ipak imam dvoje dece i smatram da je za svaku novu situaciju i promenu u životu potreban određen period adaptacije. Tako je i sa ovim. Nama je za sada ovako prelepo - priznala je Marija.

Na pitanje da li su deca upoznala njenog novog partnera, pevačica je dala pomalo zagonetan odgovor, ističući da ne želi ništa da požuruje.

- Jesu... Jesu, nisu. Pustite neka sve ide svojim prirodnim tokom. To je to - zaključila je pevačica.