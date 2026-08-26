Slušaj vest

Darko Lazić godinama je važio za pevača koji na nastupima pravi odličnu atmosferu, a njegov vokal mnogi su upravo zbog energije i emocije koju unosi u pesme izdvajali kao jedan od njegovih aduta.

Ipak, snimci sa njegovog skorašnjeg nastupa u Zenici, u okviru jednog letnjeg festivala, izazvali su potpuno drugačije reakcije na društvenim mrežama.

Tako su delovi njegovog nastupa počeli da kruže na TikToku i Iksu, a korisnici su se masovno oglašavali zbog načina na koji je Darko izveo pojedine pesme.

1/8 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Folker je, kako se može čuti na snimcima, u nekoliko navrata jedva izneo pojedine deonice, dok je bilo i trenutaka kada je delovalo kao da improvizuje melodiju.

Posebnu pažnju izazvale su numere "Prvi korak" Sinana Sakića i "Dotakni me" Mitra Mirića, tokom kojih su pojedini korisnici primetili da mu glas puca i da teško dolazi do pojedinih tonova.

Komentari su se samo nizali, a mnogi su isticali da nisu navikli da ga čuju u ovakvom izdanju.

- "Darko Vajnhaus“, "Bolji je vozač“, "Mislim da je bolji vozač“, "Svaka čast bendu, valja ovo ispratiti" - samo su neke od prozivki koje su se mogle pročitati ispod snimaka, dok su drugi komentarisali da je pevač u pojedinim trenucima potpuno "prepravljao“ melodiju.

Ipak, iz snimaka je jasno da je Lazić želeo da nastup prođe što bolje i da publici pruži maksimum, bez obzira na vokalne poteškoće koje su pojedini gledaoci primetili.

Pevač se ovim povodom za sada nije oglašavao, pa ostaje da se vidi da li će odgovoriti na brojne komentare koji su preplavili društvene mreže.

Foto: screenshot TT

Kurir.rs

Darko Lazić: