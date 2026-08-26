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Folk pevačica Indira Aradinović Indi prošla je kroz teško detinjstvo, ali su ružne stvari nastavile da se događaju i narednim životnim fazama.

Foto: Printscreen/Instagram

Naime, Indi je nedavno otvorila dušu i priznala da je njoj i njenoj sestri Editi Aradinović, pevačici grupe "Ministarke", bilo teško da odrastaju uz oca alkoholičara. Nisu je mimoišle ni batine.

"Moji roditelji su se razveli 2004. godine. To sam teško podnela, iako nikad nisam imala očevu podršku. Odao se alkoholu kad mi je bio najpotrebniji. U pijanom stanju majku i mene je umeo i da udari. Bilo je veoma ružnih situacija", otkrila je pevačica.

Ostala bez brata kad je imala 19 godina

1/8 Vidi galeriju Pevačica obožava sestričinu Foto: Privatna arhiva, Printscreen Instagram

Međutim, tu nije bio kraj pevačicinim mukama. Ona je sa 19 godina ostala bez brata koji je bolovao od najtežeg oblika Daunovog sindroma. Umro je kada je imao samo 21 godinu.

"Nije umeo da hoda, jede, niti je znao da postoji. Bio je kao biljka. Brinuli smo o njemu najbolje što smo mogli i voleli ga. Nekada je bio pozitivan, nekada težak, nasilan i brz iz neznanja. Tražio je pažnju. Umeo je da prepozna mamu, tatu, sestru i mene. To su bile najteže godine, ali to je nešto što je moje. Za njega sam bila spremna da ubijem", ispričala je pevačica i dodala da joj je bilo najteže kada su se njenoj porodici podsmevali zbog bolesti brata:

"Teško je bilo gledati ga onako bespomoćnog jer sam ga volela više od života. Umeo je da me iznervira, ali nikada mu to nisam uzela za zlo. Imali smo poseban odnos. U najgorim životnim trenucima ljudi su nam okretali leđa, ali umeli smo da se izborimo sami. Brat je umro 2005. S tim još uvek ne mogu da se pomirim. On je i danas za moju porodicu i mene prisutan u svakom trenutku i tako će biti do kraja naših života", zaključila je Indi.

Mama se borila sa tumorom

1/9 Vidi galeriju Roditelji Edite i Indi Aradinović Foto: Pritnscreen/Instagram, Paparaco lov Printscreen

Nakon ove porodične tragedije Aradinoviće je zadesila nova muka. Indina i Editina mama Florija Aradinović se ozbiljno razbolela.

"Posle Editinog rođenja, mama je dobila miome. Njen lekar je smatrao da nije ništa strašno i da nema potrebe da dolazi na kontrolu. Nakon nekoliko godina javio joj se bol, dobila je visoku temperaturu i groznicu. Saznala je da ima tumor dojke. Sad je dobro, ali je poluinvalid, bez jedne dojke", otkrila je Indi u jednom intervjuu i dodala:

"Operisana je pre tri godine i to je veoma teško podnela. Prošla je kroz pakao, a mene i Editu je poštedela. Nije dala da idemo s njom na hemoterapiju. Nije htela dodatno da patimo. Mene je Bog u tom momentu pogledao. Imala sam posla, mogla sam da zaradim za lekove i operacije. Edita i ja smo sve to izgurale. Mama jednom godišnje mora na zračenje i moli se da joj se bolest ne vrati", ispričala je svojevremeno folk pevačica.