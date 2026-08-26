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Pevač Mirče Radulović, bivši suprug voditeljke Ane Radulović, dobio je najlepši životni poklon, pre dva dana postao je otac.

Foto: Printscreen

Mirče je dobio ćerku sa svojom partnerkom Majom, a par je devojčici dao ime Elena.

Najlepšem povodu prisustvovali su članovi porodice, prijatelji i najbliži ljudi, među kojima su bili i Mirčetov kolega Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina. Maja, Mirčetova izabranica, kuma je Ljubinoj supruzi, pa je njihovo prisustvo na slavlju bilo posebno emotivno.

Povodom rođenja ćerkice, Mirče je sinoć organizovao veliko slavlje u jednom beogradskom restoranu. Atmosfera je bila vesela, a mikrofona se u jednom trenutku latio i Ljuba Perućica.

Pored Perućice, slavlju su prisustvovali i drugi Mirčetovi kolege i prijatelji, među kojima su bili pevačica Dragica Zlatić, Miloš Brkić i Dunja Popović.

Mirče je tako sa najbližima proslavio dolazak male Elene, koja je u njihov dom unela posebnu radost.

"Mirče je ostavio zbog izlazaka"

1/5 Vidi galeriju Brak im nije uspeo Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Podsetimo, Ana Radulović se razvela od pevača Mirčeta Radulovića sa kojim je dobila sina. Kako je priznala nije joj branio izlaske, ali su mu smetali.

- Iskreno, nije mu bilo pravo, ali mi nije branio. Niko meni ne može da zabrani ako nešto hoću, pa nije mogao ni on. Da se previše bunio, naravno da bih možda malo smanjila izlaske ili bi to uticalo na mene, pa bih prestala. Ne zato što bi mi on zabranio, već zato što ne bih dozvolila da energija i atmosfera u kući budu katastrofalne", priznala je Ana.

Voditeljka je istakla da danas, sa vremenske distance, mnogo bolje shvata reakcije svog bivšeg supruga, svesna da je u tom periodu verovatno prelazila granicu umerenosti kada su izlasci u pitanju.

- Nije mu bilo pravo, a možda se i plašio. Verovatno sam u tom periodu malo više izlazila. Ali sada, iz ovog ugla gledano, potpuno ga razumem. Tada sam imala svoj cilj i znala sam da mi namere nisu loše, tako da ga u potpunosti shvatam, baš kao što razumem i sebe", otkrila je voditeljka