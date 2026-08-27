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Kada se pomene visina na domaćoj estradi, većina će bez mnogo razmišljanja pomisliti na Snežanu Babić Sneki ili Lepu Brenu. Njihov imidž, duge noge i pojava na sceni godinama su stvarali utisak da upravo one prednjače među koleginicama. Ipak, prema podacima koji se godinama pojavljuju u domaćim medijima, titula najviše pevačice pripada jednoj drugoj dami.

Reč je o Tijani Dapčević, koja je, kako se navodi, visoka čak 184 centimetra. Upravo zbog toga ona se nalazi na samom vrhu liste najviših pevačica na domaćoj estradi. Taj podatak posebno dolazi do izražaja kada se uzme u obzir da Tijana često nosi ravnu obuću, pa njena visina još više dolazi do izražaja.

1/8 Vidi galeriju Tijana Dapčević Foto: Damir Dervišagić

Odmah iza nje nalazi se Ćana, odnosno Stanojka Mitrović, sa impresivnih 183 centimetra. Folk pevačica tako zauzima drugo mesto među najvišim damama sa estrade, što je podatak koji mnogima nije poznat.

1/6 Vidi galeriju Stanojka Mitrović Ćana sa suprugom Foto: ATA images

A onda dolazi ime koje je godinama bilo gotovo sinonim za visinu i duge noge – Sneki. Snežana Babić visoka je oko 181 centimetar, pa i dalje spada među najviše pevačice na domaćoj sceni.

1/5 Vidi galeriju Snežana Sneki Babić Foto: Instagram, Antonio Ahel/ATAImages, Kurir Televizija

Ni Lepa Brena nije daleko. Za legendarnu pevačicu često se navodi visina od oko 178 centimetara, zbog čega je decenijama važila za jednu od najviših i najimpozantnijih žena na estradi.

Zanimljivo je da se među visokim pevačicama pominje i Lepa Lukić, za koju se navodi oko 181 centimetar, kao i Jovana Tipšin. Među mlađom generacijom posebno se izdvaja Katarina Grujić, koja se prema medijskim navodima približava samom vrhu sa oko 182 centimetra. Goga Sekulić se takođe navodi među višim pevačicama, sa oko 181 centimetrom.

1/11 Vidi galeriju Lepa Lukić Foto: Damir Dervišagić

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