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Mirče Radulović postao je tata po drugi put! Pevač i njegova partnerka Maja pre dva dana dobili su ćerku, kojoj su dali ime Elena.

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Foto: Printscreen

Zanimljivo je da je Maja kuma Katarine Kolozeus, supruge Ljube Perućice, koja joj je javno čestitala rođenje ćerkice.

Katarina je tom prilikom objavila fotografiju svoje kume sa tek rođenom bebom u naručju, a nakon toga usledilo je gala slavlje koje su organizovali za porodicu, prijatelje i kolege.

Mirče Radulović
Foto: Printscreen/Instagram

Povodom srećnih vesti oglasio se i Mirče Radulović za domaće medije, gde je potvrdio da je po drugi put postao otac.

- Odakle vam ta informacija? Nikome nisam širio informacije, to je bio maskenbal - našalio se na početku pevač, a potom je priznao da je postao tata drugi put.

- Jeste, istina je! Postao sam tata, dobio sam ćerku! Hvala vam na čestitkama, ali ja ne bih da se puno spekuliše o tome. Svoj život čuvam daleko od očiju javnosti - rekao nam je Mirče.

Napravio gala slavlje

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Podsetimo, ponosni tata napravio je sinoć gala proslavu u jednom prestoničkom lokalu, na kojem je bilo pregršt njegovih kolega, rodbine i prijatelja. Među najveselijima je osim tate, bila kuma Katarina Kolozeus, koja se u jednom momentu popela na sto i kitila pevače.

Mirče iz braka sa voditeljkom Anom Radulović ima sina Kostu, a ovo mu je drugo dete.

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