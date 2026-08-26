„ČESTITALA SAM MU, ZNALA SAM...“ Oglasila se Ana Radulović nakon vesti da je njen bivši dobio dete
Voditeljka Ana Radulović oglasila se nakon vesti da je njne bivši muž, pevač Mirče Radulović dobio ćerkicu.
Naime, on je organizovao slavlje u jednom prestoničkom lokalu, a sada se oglasila i njegova bivša. Kako je istakla, ona je sve vreme znala, a na prinovi čestitala i bivšem i njegovoj izabranici.
- Znam da Mirče nije neko ko voli da se eksponira i da je ovu vest želeo da zadrži za najbliže. Svakako da je podelio sa mnom i da sam znala svih ovih meseci, srećna sam što je Kosta dobio sestricu i naravno da sam im čestitala, i njemu i ponosnoj mami - poručila je ona.
Mirče pobesneo zbog pitanja
Kontaktirali smo Mirčeta Radulovića, koji nije bio srećan zbog informacija do kojih smo došli.
- Odakle vam ta informacija? Nikome nisam širio informacije, to je bio maskenbal - našalio se na početku pevač, a potom je priznao da je postao tata drugi put.
- Jeste, istina je! Postao sam tata, dobio sam ćerku! Hvala vam na čestitkama, ali ja ne bih da se puno spekuliše o tome. Svoj život čuvam daleko od očiju javnosti - rekao nam je Mirče.
Podsetimo, ponosni tata napravio je sinoć gala proslavu u jednom prestoničkom lokalu, na kojem je bilo pregršt njegovih kolega, rodbine i prijatelja. Među najveselijima je osim tate, bila kuma Katarina Kolozeus, koja se u jednom momentu popela na sto i kitila pevače.
kurir.rs/telegraf