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Voditeljka Ana Radulović oglasila se nakon vesti da je njne bivši muž, pevač Mirče Radulović dobio ćerkicu.

Naime, on je organizovao slavlje u jednom prestoničkom lokalu, a sada se oglasila i njegova bivša. Kako je istakla, ona je sve vreme znala, a na prinovi čestitala i bivšem i njegovoj izabranici.

- Znam da Mirče nije neko ko voli da se eksponira i da je ovu vest želeo da zadrži za najbliže. Svakako da je podelio sa mnom i da sam znala svih ovih meseci, srećna sam što je Kosta dobio sestricu i naravno da sam im čestitala, i njemu i ponosnoj mami - poručila je ona.

1/8 Vidi galeriju Ana Radulović u bikiniju Foto: Instagram Printscreen, Printscreen/Instagram, Prinscreen

Mirče pobesneo zbog pitanja

Kontaktirali smo Mirčeta Radulovića, koji nije bio srećan zbog informacija do kojih smo došli.

- Odakle vam ta informacija? Nikome nisam širio informacije, to je bio maskenbal - našalio se na početku pevač, a potom je priznao da je postao tata drugi put.

- Jeste, istina je! Postao sam tata, dobio sam ćerku! Hvala vam na čestitkama, ali ja ne bih da se puno spekuliše o tome. Svoj život čuvam daleko od očiju javnosti - rekao nam je Mirče.

Podsetimo, ponosni tata napravio je sinoć gala proslavu u jednom prestoničkom lokalu, na kojem je bilo pregršt njegovih kolega, rodbine i prijatelja. Među najveselijima je osim tate, bila kuma Katarina Kolozeus, koja se u jednom momentu popela na sto i kitila pevače.