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Pevač Mirče Radulović nakon razvoda od voditeljke Ane Radulović svoju emotivnu vezu sa novom partnerkom Majom držao je podalje od javnosti. Njih dvoje sada su dobili ćerku, kojoj su dali ime Elena.

Foto: Printscreen/Instagram

Maja je, inače, kuma Katarine Kolozeus, supruge pevača Ljube Perućice. Katarina je na svom Instagram profilu podelila fotografiju Maje iz porodilišta sa tek rođenom bebom u naručju.

Katarina nije krila radost zbog dolaska male Elene na svet, pa je svojoj kumi javno čestitala prinovu i uputila joj emotivne reči.

Foto: Printscreen/Instagram

- Nije nas ista majka rodila ali smo oduvek živele kao da jeste. Disale smo kao jedno poslednjih trideset godina. Delile smo sve sto nam je život priređivao, bilo da je sreća ili da je tuga stajale smo jedna uz drugu i nikada nismo dozvolile da bilo ko i bilo sta poljulja ono što imamo!

Danas nisi samo ti dobila svoju ćerku, dobila sam je i ja a moja Kety je dobila najbolju drugaricu za ceo život! Zahvalna sam Bogu što je bio uz tebe i što te je čuvao danas kada ja prvi put nisam mogla da stojim pored tebe i da te držim za ruku. Ti si moja kukavica a u isto vreme jedna velika hrabrica! Volim te mala moja najviše na svetu! Dobrodošla na ovaj svet andjele mali. Elena.

Oglasila se Ana Radulović

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Ona je istakla da je od samog početka bila upoznata sa lepim vestima i da je odmah uputila iskrene čestitke bivšem suprugu i njegovoj novoj izabranici.

- Znam da Mirče nije neko ko voli da se eksponira i da je ovu vest želeo da zadrži za najbliže. Svakako da je podelio sa mnom i da sam znala svih ovih meseci, srećna sam što je Kosta dobio sestricu i naravno da sam im čestitala, i njemu i ponosnoj mami - poručila je Ana Radulović.

Mirče potvrdio lepu vest

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- Jeste, istina je! Postao sam tata, dobio sam ćerku! Hvala vam na čestitkama, ali ja ne bih da se puno spekuliše o tome. Svoj život čuvam daleko od očiju javnosti - rekao nam je Mirče.