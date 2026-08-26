Slušaj vest

Pevačica Indi Aradinović ponovo se oglasila i javno uputila izvinjenje svojoj sestri Editi, nakon što je pre nekoliko dana napisala potresne reči da ju je "sahranila“.

Screenshot 2026-07-31 211738.png
Foto: Printscreen Instagram

 Nakon svega što se dogodilo, Indi se pokajala zbog svojih reči i odlučila da se još jednom obrati Editi javno.

Ovoga puta objavila je fotografiju svoje sestre na kojoj je Edita uplakana, a uz emotivan prizor uputila joj je izvinjenje zbog teških reči koje je izgovorila.

Screenshot 2026-08-26 123718.png
Foto: Preent Screen

- Seko, volim te najviše na svetu. A najviše volim bebu. Žao mi je zbog glupog nesporazuma, koji sam donela u javnost!!! Neće se više nikad ponoviti - napisala je ona.

Indi se pokajala

Turbulentan period dve pevačice Foto: Printscreen Instagram, Privatna arhiva

Indi je prethodno, u afektu, poručila da su Edita i njihova majka „mrtve za nju“, što je izazvalo brojne reakcije.

Kako je sada istakla, svesna je da je u trenutku besa preterala, a svoje tadašnje ponašanje opisala je kao posledicu lošeg trenutka.

Do sukoba je, kako se navodi, došlo nakon što je Indi bila posebno pogođena time što je Edita na Instagramu, kako je ona shvatila, objavila da je neke druge žene ćerki nazvala "tetkama“. Indi je to doživela lično i veoma emotivno reagovala, što je dodatno rasplamsalo već narušene odnose između sestara.

Ne propustiteStarsINDI ARADINOVIĆ OKRENULA PLOČU! Govorila da su majka i sestra mrtve za nju, a sada šokirala priznanjem...
WhatsApp Image 2026-08-21 at 20.54.26 (2).jpeg
Stars"DANAS SAM BOLJE" Oglasila se Edita u jeku porodične drame sa sestrom: Važno je koga puštamo blizu sebe dok smo najranjiviji (FOTO/VIDEO)
Edita Aradinović
StarsOVO SU RODITELJI INDI I EDITE ARADONOVIĆ: Ćerke im se javno prepucavaju, a obe liče na majku! Oca samo jednom pokazale (FOTO)
4523656-36.jpg
Stars"EDITA, TI SI NAS DOVELA DO OVOGA“ Indi burno reagovala na sestrinu objavu, zabetonirala njihov odnos - evo šta joj je poručila
798798.jpg
StarsPRVO OGLAŠAVANJE EDITE ARADINOVIĆ! Nakon što je Indi poručila da je "mrtva za nju", pevačica iznela svoju stranu priče
Edita Aradinović Indira Aradinović
Stars"NEMOGUĆE JE POPRAVITI ODNOS" Indi novom izjavom izazvala haos nakon svađe sa Editom, drama se nastavlja
Screenshot 2026-07-31 211738.png

00:58
"EDITA JE MRTVA ZA MENE!" Indi otkrila sve o novoj svađi sa sestrom Izvor: Kurir