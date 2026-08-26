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Pevačica Indi Aradinović ponovo se oglasila i javno uputila izvinjenje svojoj sestri Editi, nakon što je pre nekoliko dana napisala potresne reči da ju je "sahranila“.

Foto: Printscreen Instagram

Nakon svega što se dogodilo, Indi se pokajala zbog svojih reči i odlučila da se još jednom obrati Editi javno.

Ovoga puta objavila je fotografiju svoje sestre na kojoj je Edita uplakana, a uz emotivan prizor uputila joj je izvinjenje zbog teških reči koje je izgovorila.

Foto: Preent Screen

- Seko, volim te najviše na svetu. A najviše volim bebu. Žao mi je zbog glupog nesporazuma, koji sam donela u javnost!!! Neće se više nikad ponoviti - napisala je ona.

Indi se pokajala

1/5 Vidi galeriju Turbulentan period dve pevačice Foto: Printscreen Instagram, Privatna arhiva

Indi je prethodno, u afektu, poručila da su Edita i njihova majka „mrtve za nju“, što je izazvalo brojne reakcije.

Kako je sada istakla, svesna je da je u trenutku besa preterala, a svoje tadašnje ponašanje opisala je kao posledicu lošeg trenutka.

Do sukoba je, kako se navodi, došlo nakon što je Indi bila posebno pogođena time što je Edita na Instagramu, kako je ona shvatila, objavila da je neke druge žene ćerki nazvala "tetkama“. Indi je to doživela lično i veoma emotivno reagovala, što je dodatno rasplamsalo već narušene odnose između sestara.