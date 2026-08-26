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Stefan Đurić Rasta se nekoliko puta kroz život selio, a život u Beogradu je organizovao po svojoj meri.

Penthaus na Vračaru je postao njegova oaza mira, a unutrašnjojst nekretnine izgleda nestvarno.

Holivud u srcu Beograda

Poseban deo stana je popunjen igračkama i pripada njegovoj ćerki Tari koja uživa u svom kutku kada provodi vreme sa ocem. Penthaus ima i veliki dnevni boravak koji poseduje elegantan nameštaj u krem nijanski kao i luksuzni luster.

Rasta je u ovoj nekretnini napravio i deo za svoje muzičko stvaralaštvo, te u jednom kutku postoje instrumenti i sve što mu je potrebno.

1/7 Vidi galeriju ZAVIRITE U RASTIN PENTHAUS! Kristalni lusteri, OGROMNA terasa, tuš kabina koja MASIRA I MENJA BOJU, a to nije sve... FOTO Foto: Printskrin/Instagram

Kupatilo je opremljeno hidromasažnom tuš kabinom, a svetla imaju mogućnost da menjaju boju.

Na terasi se nalazi velika garnitura na kojoj može da uživa u predivnom pogledu na grad.

Takođe, on je od ogromne terese napravio svoj kutak u kome uživa čim se prolepša vreme, na terasi ima udobnu garnuturu, na kojoj uglavnom odmara dok uživa u neverovatnom pogledu na grad.

Nakon burnog razvoda mirna luka

Muzičar koji je posle razvoda od Ane Nikolić odlučio da ljubavni život krije od očiju javnosti je je odlučio da u jednom projektu pokaže koliko je zaljubljen. Budući da je Marija mlada glumica nije joj teško pala uloga u spotu posebno što je tumačila lik zaljubljene devojke.

1/7 Vidi galeriju Marija Balaban, Rastina devojka uvek tip-top sređena Foto: Printscreen/Instagram

Rasta i Marija su u tom spotu prikazani kao mlad zaljubljeni par kome je ljubav dovoljna kako bi prevazišli sve probleme.

- "Boni i Klajd" je moja omiljena pesma sa GetoSport mikstejp-a i jedva sam čekao da je ekranizujemo. Moja ideja je bila da snimimo ovakav spot pa je logiično bilo da i glavnu ulogu lično izaberem. Emocija je očigledna, o njoj je suvišno pričati - rekao je tada Rasta za Kurir.