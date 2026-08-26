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Pevač Mirče Radulović, bivši muž voditeljke Ane Radulović, postao je otac pre dva dana. Pevač je sa svojom partnerkom Majom dobio ćerkicu kojoj su dali ime Elena.

Jednom prilikom voditeljka se osvrnula na njihov razvod, otkrivši razlog kraha njihovog braka. Inače njih dvoje iz bračne zajednice imaju sina.

Foto: Printscreen/Instagram

Kako je priznala tada nije joj branio izlaske.

- Iskreno, nije mu bilo pravo, ali mi nije branio. Niko meni ne može da zabrani ako nešto hoću, pa nije mogao ni on. Da se previše bunio, naravno da bih možda malo smanjila izlaske ili bi to uticalo na mene, pa bih prestala. Ne zato što bi mi on zabranio, već zato što ne bih dozvolila da energija i atmosfera u kući budu katastrofalne - priznala je Ana.

- Nije mu bilo pravo, a možda se i plašio. Verovatno sam u tom periodu malo više izlazila. Ali sada, iz ovog ugla gledano, potpuno ga razumem. Tada sam imala svoj cilj i znala sam da mi namere nisu loše, tako da ga u potpunosti shvatam, baš kao što razumem i sebe - otkrila je voditeljka za Informer.

1/5 Vidi galeriju Brak im nije uspeo Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Podsetimo, pre dve godine su se razveli Ana i Mirče.

Mirče Radulović, bivši muž voditeljke Ane Radulović, postao je otac pre dva dana. On je dobio ćerku sa svojom izabranicom Majom, a par je za svoju naslednicu odabrao ime Elena.