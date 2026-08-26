Slušaj vest

Pevač Mirče Radulović napravio je proslavu povodom rođena ćerkice Elene. Njegova nova partnerka Maja je kuma supruge Ljube Perućice, Katarine, koja je bila među najveselijima na proslavi.

Mirče je u jednom beogradskom restoranu okupio najbliže prijatelje kako bi proslavio rođenje naslednice, a kao što običaji nalažu, odmah su mu pocepali majicu, a snimci su objavljeni na mrežama.

Tokom večeri atmosfera je bila na vrhuncu, a mikrofona se latio i sam Perućica kako bi pesmom uveličao ovaj radostan događaj. Osim njih, Mirče je na slavlje pozvao još nekoliko kolega sa estrade, uključujući pevačicu Dragicu Zlatić, kao i kolege Miloša Brkića i Dunju Popović.

Pevačeva žena se popela na sto

Katarina Kolozeus se u jednom trenutku popela na sto i igrala, do jutra su svi slavili dolazak male Elene na sve.

Ana je istakla da je od samog početka bila upoznata sa lepim vestima i da je odmah uputila iskrene čestitke bivšem suprugu i njegovoj novoj izabranici.

00:26 Ovako Mirče slavi rođenje ćerke Izvor: Instagram

- Znam da Mirče nije neko ko voli da se eksponira i da je ovu vest želeo da zadrži za najbliže. Svakako da je podelio sa mnom i da sam znala svih ovih meseci, srećna sam što je Kosta dobio sestricu i naravno da sam im čestitala, i njemu i ponosnoj mami - poručila je Ana Radulović za telegraf.

Maja je, inače, kuma Katarine Kolozeus koja je na Instagramu podelila sliku mame i bebe iz porodilišta.

Kuma presrećna

Katarina Kolozeus nije krila sreću zbog dolaska male Elene na svet.