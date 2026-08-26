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Jelena Karleuša trenutno uživa u Dubaiju sa svojim ćerkama Atinom i Nikom.

Pop zvezda i njene mezimice, koje uskoro očekuje veliko slavlje, vreme tokom dana provode na plaži, dok su večernji časovi rezervisani za šoping u jednom od najvećih tržnih centara na svetu.

Sudeći po fotografiji koju je JK objavila na svojim društvenim mrežama, njih tri su doslovno orobile butik “šanel”, a ceh je bio skoro 10.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Instagram

Kupovina za punoletstvo godine uveliko traje, pa je gotovo sigurno da će na slavlju poneti i nešto sa potpisom čuvenog francuskog brenda.

Jelena se tokom mini-odmora malo snimala i sama, pa je tako sve pratioce počastila vrućim video-snimkom na kome se vidi kako uživa na doručku i peva pesmu “Malboro” koja je hit na društvenim mrežama.

Ona je u jednom trenutku i zadigla nogu, a pozitivni komentari raspamećenih pratilaca samo su se nizali jedan za drugim.

Jelena sa Duškom proslavila rođendan

Podsetimo, Jelena Karleuša proslavila je svoj 48. rođendan u krugu porodice i najbližih prijatelja. Ono što je posebno zanimljivo je da na svečanoj večeri uz Jelenu i njene ćerke sve vreme bio i njen bivši suprug Duško Tošić.

On je sedeo pored Jelene vrlo raspoložen i nasmejan, dok je tačno u ponoć pop zvezdu dočekalo slatko iznenađenje i svećice koje je oduvala u čast svog rođendana, a za šta se pobrinuo njen bivši suprug.

1/5 Vidi galeriju Karleuša i Duško se pomirili Foto: Kurir.rs