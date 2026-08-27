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Nakon deset godina braka voditeljka Ana Radulović i pevač Mirče Radulović odlučili su da se razvedu, a o krahu ljubavi je tek sada javno progovorila.

Ana se trudi da svaki slobodan trenutak provede sa sinom Kostom kojeg je dobila u braku sa Mirčetom, a gostujući u jednoj emisiji priznala je da joj je razvod slomio srce, ali i to da je njenom bivšem mužu zasmetalo kada je prihvatila voditeljski posao.

"Teško mi je pao razvod"

- Teško mi je pao razvod, ali sam u korektnim odnosima sa bivšim. Mislim da je to moj prijatelj za ceo život, kao i ja njegov. O njemu mogu samo najlepše da ti pričam. Deset godina smo bili zajedno, ali ja stvarno nemam šta loše da kažem. Uglavnom se ljudi razvode sa nekim lošim pričama, imala sam u svom okruženju razne slučajeve, hvala Bogu mi smo se mirnim putem razišli - kaže Ana Radulović i dodaje da nikada nije sumnjala u Mirčeta.

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Foto: Printscreen Instagram

- Nikada nisam bila previše ljubomorna i posesivna i nikada nisam imala problem sa njegovim poslom. Nikada ga nisam pozvala kad je na nastupu ili na svirci. Nikada ga nisam proveravala, što se toga tiče mirno je živeo. Mirčetu je palo teže kad sam postala voditeljka zato što me on nije upozao takvu. Nikada mi nije rekao da mu to teško pada, ali nije bio za to da se bavim javnim poslom jer je i sam prolazio kroz razne situacije kad je ušao u taj svet. Mislim da je bio zaštitnički nastrojen, ne mislim da je mislio nešto loše kad mi kaže da nešto ne bi voleo - rekla je voditeljka u emisiji "Bunker".

Mirče dobio ćerku

Pevač Mirče Radulović, bivši suprug voditeljke Ane Radulović, dobio je najlepši životni poklon, pre dva dana postao je otac.

Pevač je dobio ćerku sa svojom partnerkom Majom, a par je devojčici dao ime Elena.

Mirče Radulović Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Povodom rođenja ćerkice, Mirče je sinoć organizovao veliko slavlje u jednom beogradskom restoranu. Atmosfera je bila vesela, a mikrofona se u jednom trenutku latio i Ljuba Perućica.

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Ana priznala da je plakala pre početka emisije na Pinku: Otkrila i kako bi reagovala da joj bivši udje u rijaliti Izvor: MONDO