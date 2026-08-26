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U okviru 36. Roštiljijade i druge večeri, sinoć je održan koncert estradnog umetnika Mirze Selimovića.

Pred više hiljada posetilaca, trgom u centru Leskovca odjekivali su pevačevi najveći hitovi, a publika je uživala u njegovom prepoznatljivom glasu i emociji.

Uoči nastupa, gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović priredio je prijem za Selimovića, kada mu je poželeo dobrodošlicu u grad koji ovih dana živi u ritmu muzike, druženja i dobre atmosfere.

- Vaš glas, talenat i emocija koju unosite u svaku pesmu osvojili su brojnu publiku, a uveren sam da ćete i večeras osvojiti srca Leskovčana, koji umeju da prepoznaju dobru pesmu i pravog umetnika. Osećajte se kao kod kuće i neka vaš večerašnji nastup bude uspešan, te da iz našeg grada ponesete najlepše uspomene - rekao je gradonačelnik.

Mirza je istakao da mu je posebno drago što posle 12 godina ponovo nastupa u Leskovcu. Prvi put je u ovom grafu u nastupio 2014. godine, kao deo tadašnje jubilarne, desete generacije „Zvezda Granda“, kada je njegova karijera tek bila na početku.

1/5 Vidi galeriju Mirza Selimović Foto: Cvetković Photography

Posle 12 godina ponovo u Leskovcu

Danas, 12 godina kasnije, vratio se na istu scenu kao afirmisano ime regionalne muzičke scene.

- Poslednji put kada sam bio ovde, 2014. godine, bio sam sjajno dočekan. Evo, sad se posle 12 godina vraćam na isto mesto. Poveo sam malo veći orkestar, biće nas 12 na bini. I tada, kada sam dolazio iz Bosne, ono po čemu je Leskovac bio poznat jeste dobra hrana i gostoprimstvo, a to se pokazalo i ove godine. Kada prolazimo kroz Leskovac, često zastanemo, imamo ovde mnogo prijatelja. Tada sam bio momak koji je tek kretao, a danas se vraćam sa svim onim što sam u međuvremenu proživeo i napravio. Ovakvi trenuci me podsete koliki je put iza mene i zato mi je posebno drago što sam ponovo ovde - kazao je pevač i zahvalio se gradonačelniku Cvetanoviću.

Njegov nastup publika je dočekala sa velikim oduševljenjem, a uz poznate hitove pevalo se od prvog do poslednjeg takta.