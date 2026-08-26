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Voditeljka Ana Radulović spakovala je kofere i napustila je Srbiju samo dan nakon što je njen bivši muž Mirče Radulović dobio ćerkicu. Ana je rešila da predahne od poslovnih obaveza i krenula je na Mikonos.

Ana Radulović se oglasila iz aviona pre poletanja, pa je na Instagramu objavila fotografije i kratko napisala:

- Vreme je da se leti ponovo.

1/5 Vidi galeriju Ana Radulović Foto: Printscreen/Instagram

Mirče slavio do jutra rođenje ćerke

Podsetimo, Mirče Radulović napravio je proslavu povodom rođena ćerkice Elene. Njegova nova partnerka Maja je kuma supruge Ljube Perućice, Katarine koja je sinoć bila među najveselijima.

Mirče je u jednom beogradskom restoranu okupio najbliže prijatelje kako bi proslavio rođenje naslednice, a kao što običaji nalažu, odmah su mu pocepali majicu, a snimci su objavljeni na mrežama.

Tokom večeri atmosfera je bila na vrhuncu, a mikrofona se latio i sam Perućica kako bi pesmom uveličao ovaj radostan događaj. Osim njih, Mirče je na slavlje pozvao još nekoliko kolega sa estrade, uključujući pevačicu Dragicu Zlatić, kao i kolege Miloša Brkića i Dunju Popović.

00:26 Ovako Mirče slavi rođenje ćerke Izvor: Instagram

Ana čestitala Mirčetu

Ana je istakla da je od samog početka bila upoznata sa lepim vestima i da je odmah uputila iskrene čestitke bivšem suprugu i njegovoj novoj izabranici.