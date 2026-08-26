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Pevač Mirče Radulović dobio je ćerku sa svojom izabranicom Majom, a srećni par je za svoju naslednicu odabrao prelepo ime Elena. Vest o prinovi brzo se proširila u javnosti, a ovim povodom oglasila se i njegova bivša supruga, voditeljka Ana Radulović od koje se razveo pre samo godinu i po dana.

Ana Radulović i Mirče su se razveli pre nešto više od godinu i po dana, a najlepši momenat u svemu jeste reakcija njihovog zajedničkog sina Koste, koji se neizmerno obradovao dolasku mlađe sestre.

Voditeljka je u svojoj izjavi uputila tople reči bivšem suprugu, ističući koliko joj je drago zbog sreće koju je pronašao.

"Mnogo mi je drago, a najviše zbog Koste koji se mnogo radovao što mu stiže sestra. Pošto me pitaš kako tako rano, ja mogu samo da kažem da je imao sreće da je pronašao svoju sreću", rekla je Ana za "Pink.rs".

1/5 Vidi galeriju Ana Radulović Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

Mirče napravio gala slavlje

Podsetimo, Mirče Radulović napravio je proslavu povodom rođena ćerkice Elene. Njegova nova partnerka Maja je kuma supruge Ljube Perućice, Katarine koja je sinoć bila među najveselijima.

Mirče je u jednom beogradskom restoranu okupio najbliže prijatelje kako bi proslavio rođenje naslednice, a kao što običaji nalažu, odmah su mu pocepali majicu, a snimci su objavljeni na mrežama.

Tokom večeri atmosfera je bila na vrhuncu, a mikrofona se latio i sam Perućica kako bi pesmom uveličao ovaj radostan događaj. Osim njih, Mirče je na slavlje pozvao još nekoliko kolega sa estrade, uključujući pevačicu Dragicu Zlatić, kao i kolege Miloša Brkića i Dunju Popović.

1/5 Vidi galeriju Mirče Radulović Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram