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Folker Radiša Trajković Đani trenutno uživa na zasluženom odmoru sa svojom suprugom Slađom. Sada je videom sa letovanja nasmejao svoje pratioce, pokazavši kako se prema Slađi ponaša kad ih niko ne vidi.

Naime, on je na svom Instagramu objavio snimak iz luksuzne nekretnine sa bazenom, iz koje pogled puca na morsku pučinu.

Njihov dan potpuno je posvećen odmoru, te je Slađa zaspala na ležaljci u dvorištu vile, a Đani je pronašao duhoviti način da je probudi.

U jednom trenutku on je glasno rekao "Za moju Slađanu", ali se ona nije ni pomerila.

1/5 Vidi galeriju Đani Foto: Printscreen

Ovaj video ubrzo je postao viralan i izazvao brojne komentare, od kojih su mnogi bili veoma duhoviti: "Oguglala", "Slađa spava, ne zna da je na koncertu", "Bazen dubine 1.10, Đani i dalje ne pipa dno".

Ono što je pak privuklo pažnju mnogih je luksuzan ambijent na kome bračni par uživa tokom svog letovanja.

Dvospratna vila, sa bazenom i posebnim dvorištem, iz koga pogled puca pravo na more, a pevaču i njegovoj porodici pruža intimu, oduševila je pratioce.

"Znam da me voli"

Podsećamo, Slađa je svojevremeno govorila o trzavicama u braku, kao i da je svom suprugu prevaru oprostila.

– Bila je prevara, ne kažem da ih je bilo mnogo... Ali, kako kažu, mladost – ludost. Bolje u mladosti nego u starosti, šalim se – rekla je tada Slađa, koja je tada objasnila, da uprkos prevari nikada nije posumnjala u Đanijevu ljubav prema njoj:

1/5 Vidi galeriju Pevač radi sve za lepotu Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Boba Nikolić, Kurir

– Jeste, prevario me je, ali žena prosto oseti da li je to bilo iz ljubavi. Ja nikad nisam bila sa strane Đanijeve niti ponižena, nikad mi ništa nije falilo. Znam da on mene voli, a da nije tako, sigurno ne bih ostala sa njim niti bih prešla preko toga - zaključila je.

Pogledajte dodatni snimak: