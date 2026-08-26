Slušaj vest

Poznata srpska pevačica Andreana Čekić (42) iznenadila je svoje pratioce na društvenim mrežama kada je odlučila da podeli veliku promenu u svom izgledu. Iako je publika navikla da je na nastupima gotovo uvek vidi sa perikom, Andreana je rešila da je privremeno skine i javnosti predstavi svoj prirodni izgled.

Andreana Čekić trenutno boravi na moru gde puni baterije za predstojeće nastupe, a na Instagramu je podelila fotografije na kom je vidimo u skroz prirodnom izdanju i bez trunke šminke na licu.

Pevačica se skinula u kupaći, pokazala je liniju nakon što je smršala, a svi komentarišu njenu kosu koju skriva od očiju javnosti.

1/6 Vidi galeriju Andreana Čekić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Printscreen/Instagram

Zašto pevačica zapravo nosi perike na nastupima?

Čekićeva je nedavno otvoreno govorila o ovoj temi, priznajući da je jedna od retkih sa estrade koja ne krije ovu naviku, dok mnoge njene koleginice to rade u tajnosti. Razlog za nošenje perika je, kako kaže, isključivo praktične prirode i velika ušteda vremena tokom napornih vikend putovanja:

„Ja sam skoro jedina koja o tome govori, a mnoge estradne ličnosti nose perike. Imam lepu prirodnu kosu, ali sam osoba koja gleda da sebi uvek olakša zbog vremena. Recimo, dođem na nastup, i dok sletim, dok stignem do hotela, meni treba tri sata da se sredim, a periku sredim radnim danima. Imam one glave, nakačim periku, sredim je, i one mi lepo stoje do vikenda; ponesem ih i stavim, i to traje pet sekundi. Znači, mogu duže da spavam i velika je ušteda vremena, jer volim da što kvalitetnije provodim vreme, a ne da se time bakćem. Tako da, kada se spremam za nastup sa perikom, potrebno mi je sat vremena. Tuširanje, šminkanje i to radim sama, perika i spremna sam. Ja se najduže tuširam, a najkraće šminkam. Volim da pevam pod tušem”.

1/6 Vidi galeriju Andreana Čekić Foto: Printscreen Instagram, Kurir Televizija, Printscreen Pink

Skup hobi i nepromišljena kupovina iz Australije

Pevačica je otkrila da svoje perike naručuje iz Australije jer su napravljene od prave kose i imaju specijalnu mrežicu koja ih čini neprimetnim. Cene se kreću od 1.200 pa sve do 7.000 evra, a Andreana je priznala da je za svoju najskuplju investiciju izdvojila čak 4.000 evra, ali da se na kraju ispostavilo da joj taj stil uopšte ne pristaje:

„Perike naručujem iz Australije, prava kosa je u pitanju i ima neku specijalnu mrežu da se to ne vidi, kao što se obično vidi. Imaš perike od 1.200, pa do 6.000, 7.000 evra. Ja sam najskuplju platila 4.000 evra. Baš je bila dugačka i bila je platinum plava, kao što je Kim Kardašijan nosila, izrastak je crn, a ona je skoro pa bela. Međutim, meni to nije stajalo. Otišla sam prvo da kupim drugu šminku, da bih dobila tu neku hladniju nijansu lica, ali mi se i dalje nije dopadalo, pa sam je ofarbala. Sada je braon, ali više volim da nosim one koje imaju manje kose, tačnije manje gustine. Nije bila baš pametna investicija, ali ne znaš dok ne probaš”, rekla je ona svojevremeno za "Informer"

Pogledajte dodatni snimak: