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Bivša učesnica „Elite 9Vanja Prodanović ponovo je privukla pažnju javnosti, i to zbog svog izgleda koji je godinama unazad menjala i doterivala.

Vanja nikada nije krila da vodi računa o svom fizičkom izgledu, a brojne estetske korekcije postale su deo njene transformacije.

Od operacija do različitih estetskih zahvata, bivša rijaliti učesnica postepeno je menjala pojedine detalje na svom licu i telu, zbog čega danas izgleda potpuno drugačije u odnosu na period pre nekoliko godina.

Frizura, šminka, stil oblačenja, ali i estetske korekcije učinile su da njena transformacija bude još primetnija.

Sve je drugačije

Upravo zbog toga, kada se pojavila u „Eliti 9“, pažnju gledalaca privukao je njen upečatljiv izgled. Međutim, oni koji je prate duže vreme znaju da njen današnji izgled nije nastao preko noći, već je rezultat višegodišnjeg ulaganja u fizički izgled

Vanja je tako još jednom pokazala da se iza njenog današnjeg izgleda kriju godine promena, estetskih zahvata i rada na sebi, zbog čega njena transformacija i danas privlači veliku pažnju javnosti.

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Žan Klod van Dam  Izvor: Kurir.rs/M.S.