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Tragičan odlazak Nebojše Stojićevića Jarina, supruga pevačice Aleksandre Tadić Cipke, koji je iznenada preminuo 16. maja pretprošle godine u njihovom domu od posledica srčanog udara, ostavio je javnost i njene bližnje u šoku. Cipka je bila ta koja ga je pronašla bez znakova života, a bol koji je usledio bio je neizmeran. Pevačica je svom pokojnom suprugu podigla spomenik, kupila grobno mesto pored njega kako bi jednog dana počivali zajedno, pa čak mu i posvetila tetovažu u znak večnog sećanja.

Međutim, ubrzo nakon tragedije usledio je novi, potpuno neočekivani udarac. Kako prenose domaći mediji, Cipkin pokojni muž joj testamentom nije ostavio apsolutno ništa od svog ogromnog bogatstva, iako su godinama bili u skladnoj zajednici. Svoju uspešnu firmu i sav novac koji je posedovao, Nebojša je prepisao svojim ćerkama, Andrei i Leni.

Pevačici je nakon smrti supruga pripao jedino stan koji su zajednički pazarili tokom braka. Prema rečima izvora bliskog porodici, Cipka je bila potpuno van sebe kada je saznala za ovu odluku, prvenstveno zbog toga što je suprug nije finansijski obezbedio.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Tadić Cipka se skinula Foto: Printscreen

U odličnim odnosima sa njegovim ćerkama

Ipak, pokazala je neverovatno dostojanstvo i poštovanje prema njegovoj poslednjoj volji. Njegove ćerke Andrea i Lena, sa kojima je pevačica u odličnim odnosima, više puta su joj nudile da podele novac i daju joj njen deo, ali je Aleksandra to kategorički odbila, ističući da ne želi da ide protiv odluke svog pokojnog muža.

Mnogi u njenom okruženju i javnosti čudili su se zašto je pevačica počela da nastupa i radi vrlo brzo nakon Nebojšine smrti, ali istina je da je na to bila prinuđena kako bi obezbedila sopstvene prihode.

kurir / blic

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