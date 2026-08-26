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Neke stvari u životu, ma koliko čovek daleko stigao, zauvek ostaju iste. A Milanče Radosavljević upravo je još jednom pokazao da ga slava, veliki uspesi i rasprodati koncerti nisu promenili.

Dok se bliže njegovi novi spektakli na Tašmajdanu, Milanče je u svom Bariču, selu u kojem živi čitav život, pokazao kako izgleda njegova priprema za velike dane – peče rakiju, čuva tradiciju i uživa u onome što je deo njegovog života decenijama.

Upravo taj prizor najbolje govori ko je Milanče. Čovek koji je napravio istorijske rezultate, napunio Tašmajdan i za kratko vreme rasprodao više koncerata, a koji se i dalje sa istom ljubavlju vraća svom Bariču, svom domu i običajima uz koje je odrastao.

Na društvenim mrežama objavio je video dok peče rakiju i uz osmeh poručio:

„Evo ovako se ja spremam za koncerte 29. avgusta, 2. i 3. septembra na Tašmajdanu i 12. u Valjevu. Vidimo se“, rekao je Milanče.

Njegova objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Publika je sa oduševljenjem komentarisala prizor Milančeta u svom prirodnom okruženju, uz kazan, domaću rakiju i atmosferu pravog srpskog domaćina.

Jer upravo u tome i jeste njegova posebnost dok ga hiljade ljudi čekaju pod svetlima Tašmajdana, Milanče ostaje čovek iz naroda.

Milančeta sada ga čekaju novi veliki dani – 29. avgusta, 2. i 3. septembra na Tašmajdanu, a zatim i 12. septembra u Valjevu.

Pogledajte dodatni snimak: