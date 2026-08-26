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Ćerka Harisa i Meline Džinović, Đina Džinović iznenadila je pratioce u najnovijem obraćanju na društvenim mrežama. Naime, Đina je u svom najnovijem TikTok videu otkrila da se već neko vreme bori sa Hašimoto tireoiditisom, hroničnim autoimunim oboljenjem štitaste žlezde.

Đina je sasvim spontano prokomentarisala ugao iz kojeg se snima i priznala da joj je neprijatno zbog izgleda vrata, a potom objasnila i zbog čega joj se to dešava.

"Mislim da bi trebala da držim telefon od gore, a ne da mi gledate podbradak, malo mi je neprijatno. Ja inače imam Hašimoto i onda kad ne spavam ili kad sam nervozna ili kad ne pijem terapiju, nabubri mi vrat“, rekla je Đina.

Njeno priznanje privuklo je pažnju javnosti, budući da do sada nije često govorila o svom zdravstvenom stanju. Đina je na ovaj način otvoreno podelila deo svoje svakodnevice i pokazala sa kakvim se zdravstvenim izazovom suočava.

1/5 Vidi galeriju Đina Džinović ume da provocira Foto: Preent Screen, Printscreen/Instagram, Petar Aleksić, Pritnscreen/Instagram

Šta je Hašimoto tireoiditis?

Hašimoto tireoiditis je autoimuno oboljenje kod kojeg imuni sistem napada štitastu žlezdu. Bolest je hronična i može dovesti do smanjene funkcije štitaste žlezde, zbog čega se kod pacijenata često primenjuje terapija hormonima štitaste žlezde i redovno praćenje zdravstvenog stanja.

Haris o ćerki: "Nemam ja više emocija"

Dok Đina uživa u čarima samostalnog života, podsećamo da je njen otac, Haris Džinović, nedavno otvorio dušu o njihovom odnosu i njenim životnim izborima.

- S njom imam neke prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao. Da l' imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi - znači da nema ni odgovora. Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo. Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - rekao je Haris Džinović nedavno za domaće medije.

kurir / blic

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