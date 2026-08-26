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"Pinkove zvezde", muzičko takmičenje koje je osvojilo srca milionske publike širom regiona i Srbije, nastaviće da traži muzičke talente, a kako se polako približava početak nove sezone ovog spektakularnog takmičenja, vlasnik i direktor Pink Media Grupe, Željko Mitrović, potpisao je ugovor za učešće u novoj sezoni sa Dragomirom Despićem, poznatijim kao Desingerica, koji će i u novoj sezoni imati ulogu u žiriranju.

- Ova nova sezona, kasting se privodi kraju, Pinkovih zvezda, izabrano je otprilike 150 kandidata već, ima mesta za još otprilike. Desinger je to junački izdržao, nije nikoga pljaskao patikama, nije polivao pivom nikoga. Poprilično je izdržao disciplinovano ovu sezonu, tako da, ono što nije bilo za prikazivanje, nismo prikazali, a bilo je mnogo toga, to čuvamo, pa videćemo, možda jednog dana - rekao je vlasnik i direktor Pink Media Grupe, Željko Mitrović, a onda je Desingerica otkrio da je imao jedan zahtev:

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Pink Media Group, Promo, Shutterstock, Damir Dervisagic

- Jedini zahtev je robot, ja sve humanitarno radim, jedino robot da može da mi zaliva baštu i tako to da pomogne oko ručka. I ženskog robota kada mi žena nije tu, da može da me izmasira - rekao je Despić, na šta se Željko Mitrović nadovezao:

Stavili smo da će robot da ga obiđe na dva, tri dana, tako da, videćemo, ovo su mnogo pametni roboti.

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