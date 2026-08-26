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Dok se Miljana Kulić sprema da uđe u još jednu sezonu rijalitija, njena mlađa sestra Ana na fakultetu ređa same desetke. Velikim uspehom svoje mlađe ćerke na Instagramu se pohvalila i Marija Kulić.

Naime, Ana studira Filosofiju i uzoran je student, a u indeksu iz godine u godinu ređa desetke, čime se neretko pohvali na društvenim mrežama.

Ovoga puta Ana je na Instagramu objavila sliku indeksa sa najvišom ocenom iz predmeta "Metodologija", a istu objavu podelila je i ponosna majka, Marija.

Sestra Miljane Kulić veoma je uspešna mlada devojka, koja sa 23 godine studira, vredno trenira i samostalno zarađuje.

Foto: Printscreen/Instagram

"Ko ide od kuće, nek mu je sa srećom"

Podsetimo, Miljana je nedavno za medije otkrila da se sprema za ulazak u novu sezonu rijalitija, što je njena majka burno dočekala.

„Moja Miljana, kada budeš shvatila da nije sve u novcu, biće kasno. Lutko moja lepa, opet ćeš reći, mamice bila si sve u pravu“, napisala je Marija na svom Instagramu naglašavajući da Miljanin ulazak u rijaliti nema njen blagoslov: „Ako ide, ide totalno bez moje podeške“.

Pored toga, ona je otkrila i promenu u svojim planovima na internetu. Najavila je da preuzima potpunu kontrolu nad zajedničkim projektima na platformi Jutjub.

1/21 Vidi galeriju Marija Kulić nekad i sad Foto: Printskrin, Zorana Jevtić, Printscreen

Na kraju, vidno uznemirena majka, koja je iznela i detalje zdravstvenog stanja, poslala je jasnu poruku da porodica Kulić ovog puta ostaje po strani i da Miljana ide na sopstvenu odgovornost: „Gledam ove koji su u kući, a ko ide od kuće njemu jeka je srećno, ali bez nas“.

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