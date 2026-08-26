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Srpska pevačica Nataša Maza navela je šta trenutno prolazi, a detalji su zabrinjavajući. Kako se vidi u porukama do kojih smo došli, ona ističe da je "ostala bez krova nad glavom", te da niko iz porodice neće da joj pomogne.

"Ostala sam na ulici bez dinara, bez krova nad glavom. Obratila sam se familiji, nijedna tetka, ujak, braća, sestre, svi su ostali imuni na moj poziv za pomoć. Niko neće ni parče hleba da mi da. Kad je njima trebalo da se neko izvlači iz zatvora ja sam bila dobra. Ali sad kad se lečim od depresije i kad sam bila u Lazi ja više ne postojim. Ako može neko da mi pomogne. Molim vas", navela je Nataša Maza prvo.

"Pet dana nisam jela, pijem samo vodu i lekove. Da ovako nešto može da me snađe nisam ni sanjala. Naročito od porodice i rodbine", dodala je ona.

Foto: Printscreen

"Molim vas da mi neko pomogne", napisala je Nataša Maza, dok ističe i da ju je majka izbacila iz stana.

Pevačica Nataša Maza bila je prva javna ličnost kod nas koja je otvoreno priznala da je promenila pol.

"Bila sam prinuđena da ovo uradim zbog loših porodičnih odnosa"

Ona je nedavno otvorila profil na poznatom sajtu za odrasle, na kojem osobe prodaju svoje intimne fotografije u zamenu za novac. Na ovaj korak se odlučila, kako kaže, iz nužde, kao na privremeno rešenje usled porodičnih problema i finansijske nestabilnosti.

1/6 Vidi galeriju Nataša Maza Foto: Printskrin/Instagram, Youtube Screenshot, Filip Plavčić

- Istina je. Otvorila sam profil na sajtu za odrasle. Bila sam prinuđena da to uradim zbog loših porodičnih odnosa i složene porodične situacije zbog koje finansijski vrlo loše stojim - objasnila je Nataša, koja se pre operacije zvala Nebojša i dodala:

- Takva odluka je privremeno rešenje i za sada sam jako zadovoljna. Svog tela se ne stidim i nemam problem da ga pokažem, a osim toga ne želim da me to određuje ili umanjuje.

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