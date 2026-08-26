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Poznati muzičar Milić Vukašinović objavio je fotografiju na svom Instagram profilu na kojoj je gotovo neprepoznatljiv. On je privukao pažnju objavom, a mnogi su odmah primetili da izgleda mnogo drugačije, pa se komentari samo nižu.

Njegovo lice je jako obrađeno, bez ijedne bore, uz izraženi efekat koji je dodatno promenio njegov izgled.

Objava je podeljena čak više od hiljadu puta.

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Foto: Printscreen

"Šta si ovo uradio od sebe?", "ko je ovo?", "au, pretera ga", neke su od poruka koje je Milić dobio.

"Najveća ljubav je ta kad žena ostane s tobom kad je najteže"

Milića su, inače, mediji pitali šta ga osnažuje najviše u trenucima kada psihički padne.

- Imam ogroman ego koji mi radi i dalje. Ne, nezavisno što mi se sve ovo dogodilo, što nemam nogu. Ja se osećam kao da imam i nogu i kao da je sve kao što je bilo pre ovog mog zdravstvenog stanja. Ovaj odnos Suzane i mene, to je dokazana ljubav u najboljem svetlu i na najbolji način. Sve je lepo kad je Suzana takva. Inače, neka druga žena me davno ostavila, pa bih možda morao da zovem neku sestru da dolazi da mi pomaže. Najjača ljubav je ta kad, mislim, kad ti žena ostane s tobom i kad ti je najteže i kad njoj isto nije lako da obavlja sve ovo sa mnom - rekao je on tad.

Milić Vukašinović nedavno je napustio bolnicu u kojoj je proveo četiri meseca zbog amputacije noge Foto: Printscreen Pink

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doli parton o starenju Izvor: Instagram/sindi_models