"Najveća ljubav je ta kad žena ostane s tobom kad je najteže"

- Imam ogroman ego koji mi radi i dalje. Ne, nezavisno što mi se sve ovo dogodilo, što nemam nogu. Ja se osećam kao da imam i nogu i kao da je sve kao što je bilo pre ovog mog zdravstvenog stanja. Ovaj odnos Suzane i mene, to je dokazana ljubav u najboljem svetlu i na najbolji način. Sve je lepo kad je Suzana takva. Inače, neka druga žena me davno ostavila, pa bih možda morao da zovem neku sestru da dolazi da mi pomaže. Najjača ljubav je ta kad, mislim, kad ti žena ostane s tobom i kad ti je najteže i kad njoj isto nije lako da obavlja sve ovo sa mnom - rekao je on tad.