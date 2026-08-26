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Mirna Košanin, nekadašnja "Zvezda Granda" koja je šokirala javnost iskrenom pričom o paklu kroz koji je prošla zbog prevelikih silikona, ponovo je privukla pažnju. Posle traumatičnog iskustva i operacije smanjenja grudi, ona danas izgleda bolje nego ikad i uživa na zasluženom odmoru.

Mirna je bila prva na estradi koja se usudila da javno progovori o problemima koje su joj doneli implanti. Kako je tada otkrila, lekari su joj ugradili grudi koje su bile mnogo veće nego što je njeno telo moglo da podnese, što je dovelo do ozbiljnih zdravstvenih problema i neizdrživih bolova u kičmi.

"Ušivali su me na živo, drala sam se kao magarac, cela bolnica me je čula. Nakon toga sam imala još četiri operacije. Otišla sam u Sarajevo kod jednog doktora koji je predsednik svih plastičnih hirurga u Evropi ako sam dobro razumela, on mi je rekao da zna šta sam prošla, ali on da skupi pet hirurga neće moći da reši moj problem", rekla je ona.

1/6 Vidi galeriju Mirna Košanin Foto: printcsreen Instagram

"Agonija je trajala godinama"

"Zamisli taj osećaj koji sam tada imala, ta agonija je trajala godinama, dok taj implant nije pukao, ta agonija je trajala godinama dok me nije operisala doktorka Ćertić koja me je spasila. Kada sam se probudila ona je mene dočekala sa kiflicama i sa osmehom. Ja sam se sa estrade povukla zbog toga, toliko je ružnih komentara pisano: ‘Je li ovo ona silikonjara?’, ‘Je li ovo ona što se operiše svaki dan’,… Agonije je trajala od 2011. do 2018. godine.“, pričala je Mirna, čije je priznanje tada odjeknulo kao bomba u domaćim medijima.

Nakon što se odlučila za operaciju smanjenja grudi i rešila se "preteškog tereta", pevačica se posvetila zdravom životu i oporavku. Sudeći po najnovijim fotografijama koje je objavila na svom Fejsbuk profilu, taj period je daleko iza nje.

Mirna trenutno uživa na nekoj od egzotičnih destinacija, odakle je objavila kolaž fotografija sa jahte. U opisu je kratko zapitala: "Kud' plovi ovaj brod ?", a njeni pratioci su je obasuli komplimentima na račun izgleda.

Evidentno je da Mirna sada blista punim sjajem, te da je nakon godina borbe i bolova konačno pronašla svoj mir i balans, kako fizički, tako i psihički.