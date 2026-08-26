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Nakon što je u objavi na Instagramu podelila da je "sahranila" svoju majku i sestru Editu Aradinović, a potom za medije obrazložila tu svoju odluku, Indi Aradinović pokajala se zbog svog postupka, i javno se izvinila sestri, a sada je usledila nova objava.

Naime, ona je otkrila da je to bio trenutak slabosti, ali da je svoju grešku ubrzo spoznala.

- Lepo je prepoznati svoje greške i da se pomoliš za oprost. Prvo prema Bogu, a onda i prema osobi koju sam povredila. Jer je đavo došao u prvi plan i pobedio me. To je sasvim okej i normalno da osetim svu bol i pokajanje, jer sve što boli moju sestru, boli i mene. I neće se nikad ponoviti - napisala je ona u svojoj objavi na mrežama.

1/5 Vidi galeriju Pevačice su na ratnoj nozi Foto: Marko Karović, Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Tamara Trajković

"Seko, volim te najviše na svetu"

Podsetimo, ona se 24 sata, nakon što je na mrežama objavila jezive objave o majci i sestri pokajala i sestri uputila izvinjenje:

- Seko, volim te najviše na svetu. A najviše volim bebu. Žao mi je zbog glupog nesporazuma, koji sam donela u javnost!!! Neće se više nikad ponoviti - napisala je ona.

Indi je naime, za naš portal objasnila i zašto je do sukoba došlo:

- Imamo period od rođenja pa do postporođaja, pa do... Jeste, ispratićemo sve Editine periode, a mene ko... Jeste. Slobodno idite kod Edite na stori. Posle naše prve, predivne i najnormalnije fotografije sa bebom, ona je brže-bolje požurila da objavi meni potpuno nepoznatu ličnost, koju sam danas prvi put srela na ulici. Predstavila mi je kao svoju drugaricu, polu drugaricu, ne znam, i rekla: "Došla nam je nova tetka."Po meni, ja ne znam da Zoia ima još jednu tetku, sem tetaka koje su Editine sestre, prave sestre, a ja sam jedina tetka. Mislim da sam ja od Edite zaslužila jedno poštovanje, ako ništa drugo, rekla je Indi, pa dodala:

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagram

- Danas ga nisam dobila, pa neće ni ona više dobiti moju pažnju. Žao mi je što bebu neću viđati, jer ujedno neću ni mamu, a beba je vezana za mamu. Tako da, od danas je Edita mrtva za mene. Beba nije, ali što se mene tiče, ne nosim tu ulogu tetke. Tu titulu ne skidam sa sebe, nego Edita to ne nosi, pošto se sprdaš sa mnom na Instagramu i služila sam joj više kao reklama, kao zabava i predstavljanje za publiku. Od danas to neću da činim. Nisam ničija lutkica u cirkusu da se neko igra sa mojim emocijama, mojim životom, a pogotovo emocijama prema bebi koje imam, a posebno prema njoj kao sestri, što ona nije mogla da shvati. Videla sam da se ponela jako loše - rekla je ona za Kurir.