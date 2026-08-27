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Ljubavna priča između Anje Todorović i tiktokera Coneta trajala je oko godinu o po dana, a par je stavio tačku na odnos na nesvakidašnji način. Tokom prenosa uživo na TikToku, Anja je pred hiljadama svojih pratilaca otkrila istinu i iznela neverovatne detalje.

1/6 Vidi galeriju Anja Todorović Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Petar Aleksić

Sve otkrila pred kamerama

Pred kamerama je priznala da je čak 15 dana živela u neizvesnosti, budući da je njen bivši nestao bez traga, a onda je saznala šta se zapravo dogodilo - Cone je našao novu devojku samo pet dana nakon što je raskinuo sa Anjom.

Bivša rijaliti učesnica je uputila poruku novoj izabranici svog bivšeg partnera, a zbog onoga što je rekla, njen potez je postao viralan na društvenim mrežama.

- To što sam ja ostavljena zbog neke druge, njoj želim sve najbolje u životu, ali sa njim to najbolje neće doživeti, jer ni najgorem neprijatelju ne želim taj pakao kojim sam ja sa njim proživela - poručila je Anja i dodala šokantne reči:

Foto: Printscreen Instagram

- Neće ni ona bolje proći, tako da, moje saučešće, hvala Bogu, spasila me je bede - rekla je Anja, ali se ni tu nije zaustavila.

Anja je vidno slomljena ogolila dušu, te se osvrnula na periode depresije kroz koje je prolazila, a svi oni koji je prate su to već primetili na snimcima.

"Ostavio mi je traume za ceo život"

- On me je uništio, bukvalno mi je uništio. Ostavio mi je za ceo život traume. Meni više on nije bitan, nego ja, što ću ceo život živeti s tim što mi je uradio i što ću imati te traume do kraja života - jecala je u prenosu uživo.

Anja je, inače, jedna od budućih takmičarka "Elite 10", a nedavno je najavila haos za ovu sezonu koju mnogi s nestrpljenjem očekuju.

1/3 Vidi galeriju ANJA TODOROVIĆ UPECALA ZGODNOG FUDBALERA! Nakon ljubavnog brodoloma sa Cveletom, nije gubila vreme, otkriveni detalji (PAPARACO) Foto: Privatna Arhiva

"Za jedno veče uzmem 2.000 evra"

Podsetimo, osim što je bila takmičarka u Zadruzi, Anju Todorović je publika upoznala i kroz njen svakodnevni sadržaj koji plasira na Tiktoku.

Na pomenutoj društvenoj mreži, Anja je redovno aktivna, a ne krije da zarađjuje ozbiljan novac od toga. Naime, snimanjem lajvova i mečeva na Tiktoku, uspe da zaradi za noć i po 2.000 evra, što je i sama priznala.

- Generalno ne volim da pričam o tim ciframa, ali evo reći ću u pitanju je nekoliko hiljada evra. Samo za jedno veče najviše sam zaradila 2.000 evra - rekla je Anja nedavno za Hype TV.

1/5 Vidi galeriju Anja Todorović Foto: Petar Aleksić

Nepristojne ponude

Anja, inače, ne krije da je dobijala nepristojne ponude. Tako je jednom prilikom za Republiku ispričala šta se tačno desilo.

- Dobijala sam, kako ne, ja imam tako slobodnije slike, pa nije ni čudo što ljudi to pomisle. Stizale su mi razne poruke, to ide ili blok, ili ne odgovoriš. Bio je jedan čovek, nemam pojma, koji mi je ponudio 100.000 evra da provede noć sa mnom, ja sam bila zgrožena - rekla je Anja svojevremeno.

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