Slušaj vest

Biznismen Dragan Stanković uživa u ljubavi sa izabranicom Aleksandrom, a s vremena na vreme pokazuje trenutke iz svog života na društvenim mrežama i ovog puta je svojom objavom mnoge iznenadio.

Naime, Kralj hleba je podelio trenutke iz provoda, a ono što je izazvalo veliku pažnju jeste trenutak kada je prisno plesao sa pevačicom koju je grilio i s kojom je uglas pevao.

1/5 Vidi galeriju Dragan Stanković pleše sa pevačicom Foto: Printscreen Instagram

Ništa od ovoga ne bi bilo toliko čudno da domaća javnost u poslednje vreme nije brujala o gala proslavi u vili u Grockoj kada je zaprosio svoju izabranicu, a mnogi su se zapitali gde je Aleksandra. Snimak sa pevačicom je postao viralan, a pratioce zanima kako će na to ragovati verenica.

Verio Aleksandru na gala proslavi

Podsetimo, pred porodicom i brojnim prijateljima, Stanković je na proslavi svog 50. rođendana kleknuo i svojoj izabranici stavio verenički prsten na ruku, nakon čega je usledio gromoglasan aplauz okupljenih. Aleksandra nije krila emocije, a odmah pošto je rekla "da", ponosno je pokazala prsten, dok su njih dvoje razmenjivali zagrljaje i poljupce.

1/7 Vidi galeriju Dragan Stanković Foto: Prinrsceen/Instagram

Slavljenica večeri bila je i raskošna atmosfera. Proslava je održana u luksuznoj vili u Grockoj, koja je bila uređena u elegantnim crno-zlatnim tonovima. Na samom ulazu u vilu nalazi se crveni tepih koji vodi do dvorišta sa bazenom gde su postavljeni stolovi, a sve je bilo u crno - zlatnim tonovima, a na svakom stolu su se nalazili kristalni svećnaci i poruka: "Ne meri se život godinama, već ljudima koji ga čine vrednim. Hvala što ste večeras sa mnom".

Kod kapije je devojka svirala harfu, a odmah po ulasku je postavljen pano za slikanje. Među prvima je na proslavu došao sin Dragana Stankovića sa suprugom.

Na stolovima su se nalazili kristalni svećnjaci i poruke zahvalnosti upućene zvanicama, a dvorište sa bazenom pretvoreno je u glamuroznu proslavu dostojnu velikog jubileja.

1/9 Vidi galeriju Dragan Stanković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Za muzički deo večeri bile su zadužene poznate estradne zvezde, među kojima su bile Indira Radić, Olja Karleuša, Stoja, Jovana Tipšin, koje su se pobrinule da atmosfera traje do kasno u noć.Na uvo mu je pevala Indira Radić, a u jednom trenutku je krenuo da joj da bakšiš, ali ga je ona odbila i rekla mu je da novac da bendu što je i učinio.

BONUS video: