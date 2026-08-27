Slušaj vest

Estradni menadžer Admir Arnautović Šmrk uhapšen je jutros u okviru velike operativno-taktičke akcije koju sprovodi MUP Kantona Sarajevo u saradnji sa Obaveštajno-bezbednosnom agencijom BiH (OSA), prenose bosanski mediji.

Osim Arnautovića, uhapšen je i Anel Sejfović Pele.

Policijski službenici Uprave MUP-a Kantona Sarajevo, u saradnji sa OSA-om, jutros su na području više opština u Kantonu Sarajevo započeli akciju „Catering“. Akcija se sprovodi pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a u saradnji sa MUP-om Srednjobosanskog kantona u toku su pretresi i u tom kantonu.

Foto: Instagram/sekulicgoga

Optuženi se terete i za planiranje nanošenja teških telesnih povreda pevačici Senidi

Podsetimo, Tužilaštvo BiH je 12. avgusta ove godine podiglo optužnicu protiv Admira Arnautovića, zvanog Šmrk, i Adnana Maglića, zvanog Magla, zbog sumnje da su u periodu od 2019. do 2022. godine, zajedno sa više osoba na području BiH i zemalja Evropske unije, planirali, pripremali i vršili neovlašćeni međunarodni promet opojnim drogama, kao i neovlašćeni promet oružjem i vojnom opremom.

Konkretno, reč je o organizovanom međunarodnom krijumčarenju kokaina i hašiša, a optuženi se terete i za planiranje nanošenja teških telesnih povreda pevačici Senidah.

1/5 Vidi galeriju Peva;ica puni baterije Foto: M.P./ATAImages, Kurir/Milica Stanojević, Skymusic

Prema navodima iz optužnice Tužilaštva BiH, Arnautović i Maglić su novac stečen nezakonitim aktivnostima koristili za kupovinu nekretnina, vozila i pokretne imovine, koju su registrovali na sebe ili na sebi bliske osobe.

Admir Arnautović i Adnan Maglić su već pravosnažno osuđivani za međunarodni promet opojnim drogama, po optužnici državnog Tužilaštva iz 2013. godine.

Tokom 2022. i 2023. godine Arnautović je proveo devet meseci u pritvoru tokom istrage Tužilaštva BiH, a kasnije su mu izrečene mere zabrane.

Kurir.rs / Avaz.ba

BONUS video: