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Admir Arnautović Šmrk estradni menadžer, koji je ranije sarađivao sa Jalom Bratom i Bubom Korelijem, jutros je uhapšen u okviru velike  operativno-taktičke akcije koju sprovodi MUP Kantona Sarajevo u saradnji sa Obaveštajno-bezbednosnom agencijom BiH (OSA), preneli su bosanski mediji.

Admir Arnautović Šmrk Foto: Twitter Printscreen, Printscreen, Pritnscreen

Policijski službenici Uprave MUP-a Kantona Sarajevo, u saradnji sa OSA-om, jutros su na području više opština u Kantonu Sarajevo započeli akciju „Catering“. Akcija se sprovodi pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a u saradnji sa MUP-om Srednjobosanskog kantona u toku su pretresi i u tom kantonu, ali to nije prvi put da je imao susret sa policijom.

Hapšenje 2024. zbog premlaćivanja

Naime, menadžer je 2024. godine uhapšen zbog premlaćivanja stranog državljanina, o čemu je brujao region.

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Foto: Instagram/sekulicgoga

Informaciju je tada potvrdila njegova advokatica Alena Begović za "Avaz", a, prema nezvaničnim informacijama, pretučen je stranac.

Planirao napad kiselinom na Senidu

Admir Arnautović Šmrk je, podsetimo, uhapšen u septembru 2022. godine u sklopu akcije "Bumerang", koja se odnosila na organizovani kriminal, pranje novca i druga krivična dela, a tada su otkriveni strašni detalji u vezi njegove kriminalne grupe, a vezani su za popularnu pevačicu Senidu Hajdarpašić. Naime, Admir je sa članovima svoje bande navodno planirao da teško fizički povredi pevačicu Senidu, tako što bi je ranio, prebio ili joj bacio kiselinu u lice.

Senidah Foto: Kurir, Printscreen Instagram, Nebojša Babić

Kako se navodilo, njegova grupa je navodno planirala fizički napad na pevačicu Senidu tokom njenog boravka u Sarajevu ili drugim lokacijama koje bi bile pogodne za izvršenje. Planirano je da je "prebiju, rane ili pospu kiselinom po licu", navodio je sarajevski "Raport", a celu priču je svojevremeno za naš list potvrdio izvor iz Sarajeva .

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STARS 614 16.08.2026. Izvor: Kurir TV