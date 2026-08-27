ESTRADNJACI SE JEDVA IZVUKLI IZ KANDŽI UHAPŠENOG MENADŽERA! Pevačici bačena bomba, Jalu i Bubu potkradao...
Jutros je u okviru velike policijske akcije u BiH uhapšen estradni menadžer Admir Arnautović Šmrk, koji je odavno poznat policiji, a ranije je sarađivao sa Jalom Bratom i Bubom Korelijem, sve dok saradnja nije prekinuta zbog potkradanja.
Naime, njih dvojca su 2023. godine došla do informacija da im je ugovarao nastupe za honorar od 16.000 evra, a njima je prijavljeno 13.000. Osim tih 3.000 evra, uzimao je i procenat koji je unapred dogovoren.
"Uložio ozbiljne pare"
- Ugovor o njihovoj saradnji je istekao i oni ne žele da ga produže. Nastao je haos. Njihov menadžer ima tim ljudi koji rade za njega i oni su u dogovoru s njim zakazivali nastupe. Tako su i poslovali dok je on bio u zatvoru. Kada je izašao, Buba nije ni hteo da ode da ga vidi, otišao je samo Džala. Razgovor nije bio baš prijatan, napomenuo im je da je ozbiljne pare uložio u njihovu karijeru, Džala je tvrdio da su oni sve to uveliko vratili, čak je rekao da je i njegovom sinu napisao četiri pesme za džabe. Sad je upitno šta će se dogoditi s firmom jer sve strane tvrde da imaju pravo na nju - govorio je tada naš izvor.
Menadžer je tada širio priču da je on taj koji ih je oterao jer su neodgovorni.
- Ispričao je da s njima imaju baš problem jer neće da rade onako kako im oni ugovore. Na primer, zakažu im se tri vezana nastupa, oni neće da idu na treći, pa moraju da se smišljaju razlozi zbog kojih se te tezge otkazuju. Eto, svako ima svoju verziju priču, ali sam čuo da menadžer ipak ne želi da odustane od njih, jer su ozbiljne pare zarađivali, pa vrši pritisak na njih sa svih strana. Buba je istrajniji u odluci da neće više s njim da radi, on ne može da mu oprosti laž u vezi s honorarima - završava naš izvor.
Maji Berović pucano na kombi, Senidi planirali da lice pospu kiselinom
Maja Berović i Senidah su nekada sarađivale s Bubom i Džalom. Poslovni odnos mogao je skupo da ih košta. Nakon što je Berovićka okončala saradnju, pucano je na kombi njenih muzičara, a navodno joj je i bačena bomba na kuću.
Kada je Senidah u pitanju, ona je rešila da okonča saradnju s tim timom, jer je od nastupa dobijala samo 30 odsto. Nakon toga dobila je upozorenje od prijatelja da će joj se nešto loše desiti, pa je preko noći pobegla iz Sarajeva za Ljubljanu.
U toku istrage koja se vodila protiv menadžera došlo se do saznanja da je njegova grupa planirala fizički napad na pevačicu tokom njenog boravka u Sarajevu ili drugim lokacijama koje bi bile pogodne za izvršenje. Planirano je da je "prebiju, rane ili pospu kiselinom po licu", pisao je sarajevski Raport.
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