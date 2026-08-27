Maji Berović pucano na kombi, Senidi planirali da lice pospu kiselinom

Maja Berović i Senidah su nekada sarađivale s Bubom i Džalom. Poslovni odnos mogao je skupo da ih košta. Nakon što je Berovićka okončala saradnju, pucano je na kombi njenih muzičara, a navodno joj je i bačena bomba na kuću.



Kada je Senidah u pitanju, ona je rešila da okonča saradnju s tim timom, jer je od nastupa dobijala samo 30 odsto. Nakon toga dobila je upozorenje od prijatelja da će joj se nešto loše desiti, pa je preko noći pobegla iz Sarajeva za Ljubljanu.



U toku istrage koja se vodila protiv menadžera došlo se do saznanja da je njegova grupa planirala fizički napad na pevačicu tokom njenog boravka u Sarajevu ili drugim lokacijama koje bi bile pogodne za izvršenje. Planirano je da je "prebiju, rane ili pospu kiselinom po licu", pisao je sarajevski Raport.