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Srpskog boksera Veljka Ražnatovića 29. avgusta očekuje bokserski spektakl, a njegov protivnik je izuzetno opasni Rosmen Brito iz Venecuele,te je Veljko sada otkrio da li će njegova majka Ceca Ražnatović doći da ga podrži.

Veljko se osvrnuo na mečeve koje je imao u inostranstvu i otkrio zašto njegova majka, Svetlana Ceca Ražnatović, najverovatnije neće pratiti meč uživo iz publike.

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović, Balkan boxing 11 Foto: Jovana Kala Božić, Dusan Milenkovic/ATAImages

"To je opterećenje..."

- U glavi mi je samo da što pre dođe meč, da više uđemo u ring. Uvek postoji doza pritiska kad boksuješ kod kuće. Meni je bilo neverovatno rasterećenje kad sam radio dva meča u Rusiji. Imaš priliku da se predstaviš publici i nekako ti to daje još dodatni elan. A kod kuće... Kod kuće je ono - nema nazad. Ne verujem da će mama doći. Isto mi je gde god se bijem. Neće ona ući sa mnom u ring. Znači, podrška uvek znači, ali s druge strane je i opterećenje. Moraš da si još više fokusiran - rekao je on.

"Ja to gledam kao roditelj..."

Ovo će, inače, biti prvi put da će se u publici naći i supruga Bogdana sa sva tri sina, a Ceca je istalča da sa sinom često razgovara o borbama.

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović u fokusu Foto: Damir Dervišagić, Kurir, EPA, ATA images, Shutterstock, Damir Dervišagić, Instagram Printscreen

- Pričamo mi često o borbama. On mi javi sa kim se bori, priča mi koje su karakteristike i osobine njegovog protivnika, pa to komentarišemo. Naravno, ja to komentarišem kao navijač iz publike jer nisam stručna, ali mogu da vidim neke stvari i da ukapiram kako funkcioniše boks - rekla je Ceca kroz smeh i dodala:

- Ja to ne gledam kao navijač, nego kao roditelj. Sve dok je Veljko u tom sportu, ja ću ga gledati i doživljavati kao roditelj. On je najjači kad mi kaže: "Ma daj, opusti se! Šta ti je, ženo, opusti se, bez stresa". Čuj, opusti se!

Zdravstveni problemi

Podsetimo,Veljko je nedavno govorio o zdravstvenim problemima sa kojima se borio.

1/5 Vidi galeriju Nakon višemesečnog boravka u Moskvi, Veljko se vratio u Srbiju, a kako ističe, povreda koja mu je zadavala velike probleme sada je prošlost Foto: Printscreen Prava priča

- Povreda me je naterala da odem u Rusiju. Imao sam diskus herniju. Znao sam da moram nešto drastično da uradim. Hteo sam da se testiram. Dugo sam bio nepokretan. Tri-četiri meseca ležao sam u krevetu i nisam mogao da hodam. Pre toga sam ćopao... Mislio sam da će proći. Trenirao sam uprkos bolovima, sve dok mi se bol nije spustila niz nogu. Tada sedneš i razmišljaš... Odlučio sam da promenim sve i pokušam da napravim rezultat. Imao sam 28 godina. Sada sam se dobro pozicionirao. Za sedam meseci tamo stekao sam kontakte za ceo život i pronašao trenera - rekao je Veljko u podkastu "Prava priča".

Kurir.rs / Telegraf

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