Slušaj vest

Marija Šerifović nema problem da kaže šta misli i oseća, te neretko sa ljudima na društvenim mrežama deli svoja opažanja. Ovog puta, osvrnula se na umor i prezasićenost koji su je sustigli, a njeno obraćanje izazvalo je pažnju domaće javnosti.

1/7 Vidi galeriju Marija Šerifović na proslavi kod Jovane Pajić Foto: Nemanja Nikolić

"Ostaje ono najteže..."

- Umor nije uvek potreba za snom. Ponekad je to prezasićenost svime što vidiš, čuješ, razumeš i osećaš. I samo poželiš da staneš. Da ne misliš, ne tumačiš, ne učestvuješ. Da posmatraš. Osluškuješ. Ćutiš. Možda tišina ne donosi odgovore. Možda samo napravi prostor da konačno čuješ sebe - navela je Marija, pa dodala:

Foto: Printscreen Instagram

- Samo ostaje ono najteže, kako stati dok se sve oko tebe i dalje kreće - dodala je pevačica na Instagramu.

Napravila predah

Podsetimo, Marija je nedavno napravila predah i odlučila da provede vreme uživajući sa prijateljicom u bioskopu. Naime, naša ekipa je naletela na Mariju u društvu Jovane Pajić.

Foto: Kurir

Dve bliske prijateljice izdvojile su se pred početak projekcije u jednom tržnom centru u Beogradu na vodi, koji se nalazi u blizini njihovog porodičnog doma. One su vreme pred početak filma provele ćaskajući, a očigledno su i ogladnele, pa su malo prezalogajile naćose i kokice, dok su žeđ gasile gaziranim sokom i vodom.

Obe su bile u opuštenom izdanju, pa je tako Šerifovićeva obukla šorts i crnu majicu, dok je Pajićeva bila u crnoj haljinici i japankama.

Kako na projekciji nije bilo puno posetilaca, one su potpuno slobodno i rasterećeno uživale u filmskom hitu, a nakon što se film završio, krenule su ka stanu kako bi sumirale utiske i odmorile se od napornog dana koji je bio iza njih.

BONUS video: