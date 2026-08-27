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Gostovanje influenserke Sanje Mašić u emisiji na televiziji Hepi koju vodi Uroš Božić pretvorilo se u žestoku raspravu, a situacija je u jednom trenutku potpuno izmakla kontroli. Influenskerka je, nakon komentara Vesne Vukelić Vendi, burno reagovala, a sve se završilo njenim izlaskom iz studija i lomljenjem inventara.

Do incidenta je došlo dok je Sanja govorila o temi "slobode života". Tokom svog izlaganja dotakla se i lične higijene, odnosno prava pojedinca da odlučuje o tome da li će i na koji način održavati higijenu.

"U nju su ušli demoni"

Njeno izlaganje prekinula je Vendi komentarom koji je očigledno dodatno podgrejao atmosferu u studiju:

"U nju su ušli demoni!"

Sanja nije ostala nema na ovu opasku, već je odmah stavila do znanja da se oseća uvređeno.

"Vi mene vređate!"

Vendi je potom pokušala da objasni da joj namera nije bila da uvredi gošću, pa je pokušala da spusti tenziju:

Foto: Printscreen TV Hepi

"Ja ne želim da uvredim Sanju, ti si meni jako simpatična"

Međutim, njeno objašnjenje nije bilo dovoljno da se situacija smiri. Rasprava je nastavila da se zahuktava, a Sanjino nezadovoljstvo preraslo je u veoma burnu reakciju.

Bes i nervoza

U jednom trenutku influenserka je počela da skida bubicu, obračunava se na svoj način i baca stvari oko sebe. Bes i nervozu više nije skrivala, a iz studija se prolomila njena vika:

"Ja ovo stvarno neću da trpim, ma hajde, molim vas! Ovo je budaletina, koje dijagnoze?"

Incident je ubrzo postao glavna tema emisije, dok su svi prisutni mogli samo da posmatraju kako se rasprava pretvara u potpuni haos.

Podsetimo, Vendi je nedavno imala raspravu i sa Malom Canom u jednoj emisiji. Tada je Vukelićeva spomenula i da je Cana pre braka sa Andrijom Bajićem imala starijeg partnera, misleći na Boru Drljaču, na šta je pevačica burno reagovala i demantovala te navode.